Prima pagină » Știri externe » Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun

Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun

Andrei Văcaru
12 aug. 2025, 12:09, Știri externe
Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun

Liderii a 26 dintre cele 27 de state din cadrul Uniunii Europene au salutat, marți, eforturile diplomatice ale președintelui SUA, Donald Trump, dar au insistat pentru o „pace corectă și durabilă” în Ucraina, prin respectarea „integrității teritoriale”.

Într-un comunicat comun, semnat de reprezentați din 26 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria nu a semnat documentul, n. red.), este menționat „dreptul poporului ucrainean de a-și decide propriul viitor” și este menționată disponibilitatea Uniunii de a susține în continuare cauza ucraineană.

„Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, deoarece Ucraina își exercită dreptul la autoapărare. De asemenea, va continua să susțină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse. O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror viitoare garanții de securitate. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în document.

Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin în Alaska

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace nefavorabili Ucrainei.

Trump însă nu vede legătura și se arată încrezător în propria capacitate de negociere, relatează Reuters.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Le Monde: SUA trebuie să evite căderea în CAPCANA summitului cu Rusia /Liderii europeni îl pot convinge pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin

Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

EXTERNE Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
12:32
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
EXTERNE Compania Gemfields vinde marca de lux Fabergé pentru 50 milioane USD. Cumpărătorul, un antreprenor rus
11:42
Compania Gemfields vinde marca de lux Fabergé pentru 50 milioane USD. Cumpărătorul, un antreprenor rus
ECONOMIE PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA
11:07
PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
EXTERNE Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII
09:33
Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII
ANALIZĂ Trump vs. Putin în Alaska și DILEMA lui Xi Jinping. O criză economică mondială bate la ușă. „China își va apăra cu fermitate interesele”
09:00
Trump vs. Putin în Alaska și DILEMA lui Xi Jinping. O criză economică mondială bate la ușă. „China își va apăra cu fermitate interesele”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Cseke Atilla vrea liste ale rușinii, deși e ilegal. Gazeta de perete comunistă se întoarce
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
VIDEO Gestul revoltător făcut de Mirabela Dauer: "Tot respectul pentru voce și cântece, dar să știți că nu este la primul derapaj". Motivul pentru care artista a împins un invitat în plin eveniment: "Cu ce o deranja?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un nou studiu arată că un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu
ACTUALITATE INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
12:48
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
ACTUALITATE Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
12:43
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu Alexandru Ioniță, înainte de derby-ul RAPID – FCSB
12:43
„EXCLUSIV RAPID” cu Alexandru Ioniță, înainte de derby-ul RAPID – FCSB
ACTUALITATE Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
12:37
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
POLITICĂ Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
12:35
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
VIDEO Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
12:25
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”