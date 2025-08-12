Războiul din Ucraina: Liderii din 26 de state UE salută inițiativa lui Trump de a pune capăt conflictului. Ungaria nu a semnat comunicatul comun

Liderii a 26 dintre cele 27 de state din cadrul Uniunii Europene au salutat, marți, eforturile diplomatice ale președintelui SUA, Donald Trump, dar au insistat pentru o „pace corectă și durabilă” în Ucraina, prin respectarea „integrității teritoriale”.

Într-un comunicat comun, semnat de reprezentați din 26 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria nu a semnat documentul, n. red.), este menționat „dreptul poporului ucrainean de a-și decide propriul viitor” și este menționată disponibilitatea Uniunii de a susține în continuare cauza ucraineană.

„Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, deoarece Ucraina își exercită dreptul la autoapărare. De asemenea, va continua să susțină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse. O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror viitoare garanții de securitate. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în document.

Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin în Alaska

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace nefavorabili Ucrainei.

Trump însă nu vede legătura și se arată încrezător în propria capacitate de negociere, relatează Reuters.

Sursa foto: Shutterstock