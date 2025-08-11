Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că obiectivul său este organizarea unui summit Ucraina-Rusia pentru oprirea războiului printr-o soluție negociată.

”Mă aștept să am o întâlnire cu Putin despre care cred că va fi bună. Dar ar putea fi rea. Eu mă aflu aici cu un motiv: să scap de un război început de altcineva. Nu ar fi trebuit să izbucnească, iar, dacă îl pot opri, ar fi extraordinar. Un război complex, cu multe pierderi de vieți omenești, dar Volodimir Zelenski este acolo de trei ani și jumătate. În final, vreau să îi aduc pe cei doi lideri în aceeași sală, fie că voi fi sau nu și eu acolo, și cred că se va rezolva”, a afirmat Donald Trump.

Anterior, Trump a criticat atitudinea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și a evocat posibilitatea schimburilor teritoriale cu Rusia.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Trump.

Liderul SUA a subliniat că Volodimir Zelenski nu va veni la întâlnirea din Alaska, explicând că în ultimii trei ani nu a demonstrat că poate rezolva ceva.

”Nu este parte a acestei reuniuni. Aș spune că poate veni, dar a participat deja la multe întâlniri, a făcut acest lucru de trei ani și jumătate fără niciun rezultat”, a subliniat Trump.

Volodimir Zelenski a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul.

”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat Volodimir Zelenski.

