Prima pagină » Știri externe » Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”

Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”

11 aug. 2025, 22:12, Știri externe
Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că obiectivul său este organizarea unui summit Ucraina-Rusia pentru oprirea războiului printr-o soluție negociată.

”Mă aștept să am o întâlnire cu Putin despre care cred că va fi bună. Dar ar putea fi rea. Eu mă aflu aici cu un motiv: să scap de un război început de altcineva. Nu ar fi trebuit să izbucnească, iar, dacă îl pot opri, ar fi extraordinar. Un război complex, cu multe pierderi de vieți omenești, dar Volodimir Zelenski este acolo de trei ani și jumătate. În final, vreau să îi aduc pe cei doi lideri în aceeași sală, fie că voi fi sau nu și eu acolo, și cred că se va rezolva”, a afirmat Donald Trump.

Anterior, Trump a criticat atitudinea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și a evocat posibilitatea schimburilor teritoriale cu Rusia.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Trump.

Liderul SUA a subliniat că Volodimir Zelenski nu va veni la întâlnirea din Alaska, explicând că în ultimii trei ani nu a demonstrat că poate rezolva ceva.

”Nu este parte a acestei reuniuni. Aș spune că poate veni, dar a participat deja la multe întâlniri, a făcut acest lucru de trei ani și jumătate fără niciun rezultat”, a subliniat Trump.

Volodimir Zelenski a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul.

”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat Volodimir Zelenski.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată

Citește și

EXTERNE Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
21:53
Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
21:21
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
VIDEO Trump afirmă că Ucraina va fi nevoită să cedeze TERITORII /Președintele SUA îi va informa pe liderii europeni imediat după summitul cu Putin
21:09
Trump afirmă că Ucraina va fi nevoită să cedeze TERITORII /Președintele SUA îi va informa pe liderii europeni imediat după summitul cu Putin
VIDEO Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA, vineri”
20:33
Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA, vineri”
TRAGEDIE Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare
20:13
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare
EXTERNE Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
20:03
Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
Mediafax
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Șoferul din Constanța care a lovit mortal un pieton consumase droguri și avea o alcoolemie uriașă
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
De ce îl părăsesc femeile pe Adrian Minune Jr. Adevărul a ieșit la iveală
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial