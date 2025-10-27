Prima pagină » Știri externe » Totul până la părul lui Trump! Revista Time schimbă coperta după ce președintele SUA s-a supărat că i-a fost șters părul din fotografie

Totul până la părul lui Trump! Revista Time schimbă coperta după ce președintele SUA s-a supărat că i-a fost șters părul din fotografie

27 oct. 2025, 18:41, Știri externe
Totul până la părul lui Trump! Revista Time schimbă coperta după ce președintele SUA s-a supărat că i-a fost șters părul din fotografie
Galerie Foto 12

Revista Time a refăcut coperta cu Trump. Fotografia anterioară a fost numită de președintele SUA „cea mai proastă din toate timpurile”. Și purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, i-a luat apărarea președintelui american, spunând că „numai persoanele bolnave psihic putea să conceapă așa ceva” 

Pe fotografia inițială cu subtitlul „His Triumph” („Triumful său”),  Trump privea spre cer, îmbrăcat în sacou de culoare albastru închis, cu emblematica cravată roșie și cu titlul „Time” deasupra capului său.

Cum arăta coperta originală a revistei TIME

Tocmai acest unghi și lumina au creat motiv pentru sarcasm și nemulțumirea chiar a președintelui. Trump a fost totuși încântat de articolul revistei care îl „lăudase” pentru eforturile depuse în încheierea războiului din Fâșia Gaza, după ce a mediat armistițiul dintre Israel și Hamas.

„TIME a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au ‘şters’ părul şi mi-au pus pe cap ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică. Foarte ciudat!”, a scris președintele pe platforma sa de socializare Truth Social.

Cum arată noua copertă a revistei TIME

Noua copertă este altceva! Trump stă la biroul său din Biroul Oval, este serios și sprijină bărbia pe mâinile încrucișate, tot în costumul său cu emblematica cravată roșie. Sunt evidențiați și nasturii mânecilor cămășii președintelui. Pe fundal este fereastra din spatele Biroului Oval, cu drapelul național și drapelele forțelor militare ale SUA.

De asemenea, apar și tablourile cu fotografii ale unor membri din familia președintelui: Melania, soția sa, în poza din dreapta președintelui, iar în stânga sa este o fotografie a mamei sale, Mary Anne MacLeod Trump. Subtitlul a fost schimbat în „Trump’s World” („Lumea lui Trump”).

De asemenea, sunt menționate în josul copertei titluri de articole, precum „Armistițiul din Gaza”, „Lupta pentru Taiwan” și „Jocul de putere al lui Putin”.

Sursa Foto: TIME

