Răzbunarea lui Andrii Iermak – mâna dreaptă a lui Zelenski. Acuzații împotriva șefului agenției anticorupție, după scandalul din sectorul energetic

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a încercat să facă presiuni asupra directorului Procuraturii Speciale Anticorupție (SAP), Oleksandr Klimenko, din cauza publicării materialelor privind „dosarul Mindici”, transmite Ukrainska Pravda, care citează propriile surse.

„Iermak, din nou, a ordonat structurilor de forță sarcina de a pregăti o suspiciune împotriva șeful SAP, Oleksandr Klimenko”, arată publicația.

„În plus, Iermak a ordonat să se pregătească un dosar și împotriva șefului NABU, Semen Krivonos”, a declarat deputatul Radei Supreme de la Kiev, Iaroslav Jelezniak.

De asemenea, Jelezniak susține că șeful biroului lui Zelenski a dat forțelor de securitate sarcina de a acuza de trădare de stat personalități ucrainene care au comentat activ scandalul de corupție din țară.

Ucraina a fost zguduită recent de cel mai grav scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski.

Pe 10 noiembrie, agențiile ucrainene de combatere a corupției au anunțat o amplă operațiune, numită „Midas”, pentru a demasca o vastă schemă de corupție în sectorul energetic. În centrul schemei s-a aflat omul de afaceri și prietenul lui Zelenski, Timur Mindici. Acesta a părăsit Ucraina cu câteva ore înaintea perchezițiilor și se află, în prezent, în Israel.

Pe 17 noiembrie au apărut informații potrivit cărora Iermak ar putea apărea pe înregistrările făcute în apartamentul lui Mindici, sub pseudonimul „Ali Baba”.

Semen Krivonos, șeful Biroului Anticorupție din Ucraina – una dintre agențiile care conduc investigația – a declarat pentru RFE/RL, pe 18 noiembrie, că ancheta se confruntă cu o serie de obstacole politice și birocratice, dar ca va continua.

„Cardinalul Verde – vicepreședintele de facto al Ucrainei”

Criticii lui Iermak spun că șeful de cabinet al lui Zelenski este omul din spatele tuturor demiterilor și restructurărilor din cadrul administrației de la Kiev. Iermak are o influență atât de mare încât a fost poreclit „Cardinalul Verde” și „vicepreședintele de facto al Ucrainei”, transmite The Guardian.

Prima dată când Iermak, pe atunci în rol de consilier, s-a făcut remarcat a fost în septembrie 2019, atunci când a organizat primul mare schimb de prizonieri cu rușii – mai mulți marinari ucraineni au fost eliberați atunci de Rusia.

Cinci luni mai târziu, Iermak i-a luat locul lui Andrii Bohdan ca șef al biroului prezidențial al Ucrainei și a devenit încă și mai influent, după ce a eliminat din cabinetul președintelui pe oricine a considerat drept o amenințare politică sau un oficial care acționează prea independent, potrivit unor foști miniștri și oficiali.

