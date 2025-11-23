Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat

23 nov. 2025, 08:57, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva / Sursa FOTO: Shutterstock

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 23 noiembrie 2025, în a 1.368-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească, azi, la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA în războiul ruso-ucrainean.

Zelenski nu vine la Geneva

Președintele Volodimir Zelenski nu va merge în Elveția, un gest considerat sfidător în presa din State. În schimb, liderul de la Kiev a făcut o propunere controversată când a stabilit delegația ucraineană – în fruntea ei este un personaj al cărui nume a apărut în recentul scandal de corupție din Ucraina.

Zelenski a semnat un decret de înființare a delegației care va fi responsabilă de participarea „la procesul de negocieri cu Statele Unite și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei. Conform decretului, delegația va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak.

Numele lui Iermak apare în multe dezvăluiri de presă legate de ancheta procurorilor NABU. Deși presa de la Kiev i-a cerut președintelui să se distanțeze de el, Volodimir Zelenski continuă să meargă pe mâna prietenului și fostului său partener de afaceri, spre surprinderea multora.

Din delegația ucraineană mai fac parte Rustem Umerov, șefii serviciilor de securitate și informații, și șeful Statului Major General.

Vineri, Zelenski a transmis că respinge planul propus de Donald Trump, care urmărește să pună capăt celor aproape patru ani de război. În schimb, el a afirmat că va încerca să sugereze soluții alternative Washingtonului.

Planul lui Trump include cedarea Donbasului și recunoașterea internațională ca fiind teritorii rusești, dar și garanții ferme de securitate acordate Ucraina sau acces la fondurile rusești înghețate, care vor fi folosite pentru reconstrucția țării.

Anunț important făcut de Trump

Pe de altă parte, Donald Trump a declarat că actuala propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală. Afirmațiile lui au loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au insistat că planul de pace propus de Trump poate fi o bază pentru discuții, însă necesită „eforturi suplimentare”.

„Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, le-a declarat Trump jurnaliștilor. Liderul de la Casa Albă a răspuns „nu” atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Nu se știe la ce s-a referit președintele Americii, dar o dezvăluire The Guardian susține că Statele Unite au explicat aliaților europeni că, dacă Ucraina nu va accepta planul de pace, i se va oferi apoi condiții mult mai rele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
POLITICĂ Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”
22:13
Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului