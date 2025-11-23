RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 23 noiembrie 2025, în a 1.368-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească, azi, la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA în războiul ruso-ucrainean.

Zelenski nu vine la Geneva

Președintele Volodimir Zelenski nu va merge în Elveția, un gest considerat sfidător în presa din State. În schimb, liderul de la Kiev a făcut o propunere controversată când a stabilit delegația ucraineană – în fruntea ei este un personaj al cărui nume a apărut în recentul scandal de corupție din Ucraina.

Zelenski a semnat un decret de înființare a delegației care va fi responsabilă de participarea „la procesul de negocieri cu Statele Unite și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei”. Conform decretului, delegația va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak.

Numele lui Iermak apare în multe dezvăluiri de presă legate de ancheta procurorilor NABU. Deși presa de la Kiev i-a cerut președintelui să se distanțeze de el, Volodimir Zelenski continuă să meargă pe mâna prietenului și fostului său partener de afaceri, spre surprinderea multora.

Din delegația ucraineană mai fac parte Rustem Umerov, șefii serviciilor de securitate și informații, și șeful Statului Major General.

Vineri, Zelenski a transmis că respinge planul propus de Donald Trump, care urmărește să pună capăt celor aproape patru ani de război. În schimb, el a afirmat că va încerca să sugereze soluții alternative Washingtonului.

Planul lui Trump include cedarea Donbasului și recunoașterea internațională ca fiind teritorii rusești, dar și garanții ferme de securitate acordate Ucraina sau acces la fondurile rusești înghețate, care vor fi folosite pentru reconstrucția țării.

Anunț important făcut de Trump

Pe de altă parte, Donald Trump a declarat că actuala propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală. Afirmațiile lui au loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au insistat că planul de pace propus de Trump poate fi o bază pentru discuții, însă necesită „eforturi suplimentare”.

„Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, le-a declarat Trump jurnaliștilor. Liderul de la Casa Albă a răspuns „nu” atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Nu se știe la ce s-a referit președintele Americii, dar o dezvăluire The Guardian susține că Statele Unite au explicat aliaților europeni că, dacă Ucraina nu va accepta planul de pace, i se va oferi apoi condiții mult mai rele.

