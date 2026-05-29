Melania Agiu
Reacția fermă a șefului NATO, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Războiul Rusiei trebuie să ia sfârșit”
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și președintele Nicușor Dan au avut o discuție, vineri dimineața, că după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din orașul Galați. Șeful NATO a transmis, ulterior, pe contul său de X că Alianța „este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat.

Rutte și-a exprimat solidaritatea cu România și compasiunea față de cei răniți în urma incidentului.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Rutte a asigurat că NATO va continua să-și „consolideze capacitățile de descurajare și apărare“, dar și să acorde sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse.

„Tocmai am discutat cu președintele Nicusor Dan RO al României despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor provenite de la drone.

Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Aceștia continuă să atace civilii și infrastructura civilă pe întreg teritoriul Ucrainei. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că consecințele războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță.

Războiul purtat de Rusia trebuie să ia sfârșit, la fel și indiferența Rusiei față de siguranța civililor. Din partea noastră, vom continua să ne consolidăm capacitățile de descurajare și apărare pe teritoriul național și să acordăm în continuare sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse.“, a transmis șeful NATO pe pagina sa de X.

 

Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”

Maia Sandu a condamnat ferm incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „Războiul Rusiei afectează întreaga regiune”

Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”

FLASH NEWS Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
10:35
Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
FLASH NEWS Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
10:04
Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
FLASH NEWS Reacția șefei Comisiei Europene după drona care a lovit un bloc din Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie pe teritoriul UE”
09:48
Reacția șefei Comisiei Europene după drona care a lovit un bloc din Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie pe teritoriul UE”
FLASH NEWS SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
09:10
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
FLASH NEWS Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
08:44
Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
FLASH NEWS Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
08:11
Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
