Reacția fermă a șefului NATO, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Războiul Rusiei trebuie să ia sfârșit”

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și președintele Nicușor Dan au avut o discuție, vineri dimineața, că după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din orașul Galați. Șeful NATO a transmis, ulterior, pe contul său de X că Alianța „este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat.

Rutte și-a exprimat solidaritatea cu România și compasiunea față de cei răniți în urma incidentului.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Rutte a asigurat că NATO va continua să-și „consolideze capacitățile de descurajare și apărare“, dar și să acorde sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse.

„Tocmai am discutat cu președintele Nicusor Dan RO al României despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor provenite de la drone. Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Aceștia continuă să atace civilii și infrastructura civilă pe întreg teritoriul Ucrainei. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că consecințele războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță. Războiul purtat de Rusia trebuie să ia sfârșit, la fel și indiferența Rusiei față de siguranța civililor. Din partea noastră, vom continua să ne consolidăm capacitățile de descurajare și apărare pe teritoriul național și să acordăm în continuare sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse.", a transmis șeful NATO pe pagina sa de X.

