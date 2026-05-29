Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”

Cristian Lisandru
După ce o dronă rusească de tip Geran 2 a căzut peste un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite, apar numeroase semne de întrebare. Drona nu a fost doborâtă de armata română, iar reprezentanții Ministerului Apărării Naționale – condus de interimarul Radu Miruță de la USR – încearcă să explice această situație.

Surse militare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că acest eveniment dramatic de la Galați este nu numai „inadmisibil”, ci și „inacceptabil”.

Potrivit acestor surse, drona rusească de tip Geran 2 ar fi fost identificată din timp pe radare. În consecință, afirmă specialiștii, ar fi trebuit ridicat rapid un elicopter, nu intrau în scenariu avioanele. Mai mult, drona ar fi căzut la sol dacă ar fi existat un „sistem ieftin de bruiaj electronic”.

„Inadmisibilă și inaccetabilă tragedia cu dronă la Galați. A fost identificată din timp pe radar și trebuia ridicat instant un elicopter care lovea drona cu mitraliera din dotare. Banal și simplu. Fară povești cu avioane. Nu tragi cu tunul după muște. Oricum, Galațiul este un obiectiv strategic unde au mai fost incidente. Dacă exista un sistem ieftin de bruiaj electronic pica singură la sol”, au declarat surse militare, în exclusivitate pentru Gândul. 

„A explodat la momentul impactului”

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, a anunțat IGSU. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

  • Două persoane au fost rănite ușor, suferind escoriații, iar alte două au fost avut atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital.
  • În total au fost evacuate 7o de persoane.
  • Cele două victime sunt o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani, potrivit reprezentanților ISU Galați.
  • Incendiul a fost localizat în zona apartamentului în care locuiau cele două victime. (mai multe detalii AICI)

MApN continuă cercetările în zona blocului din Galați.

„Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai. Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, au transmis reprezentanții MApN.

