Kremlinul consideră cuvintele președintelui francez Emmanuel Macron despre testarea rachetei balistice strategice M51.3 drept un „mesaj puternic și clar”, așa cum a spus chiar Dmitri Peskov : „Îl considerăm așa cum a spus el – ca un mesaj puternic și clar”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului anunță că Rusia va lua toate măsurile necesare pentru a-și consolida apărarea pe măsură ce Europa se militarizează, dar rămâne deschisă dialogului:

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„Ei (europenii( își construiesc identitatea în domeniul apărării și securității pe baza confruntării cu Federația Rusă. Aceasta este o cale care duce într-o fundătură. După cum arată istoria, nu duce la nimic bun”, a spus Peskov.

El a precizat că Rusia rămâne în alertă, dar deschisă dialogului. „Considerăm că orice problemă ar trebui rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog”, a declarat el.

„Noi și președintele [al Rusiei, Vladimir Putin] am spus în repetate rânduri acest lucru, luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura securitatea națională la nivel strategic. Dar, în același timp, așa cum a spus președintele în repetate rânduri, suntem deschiși dialogului. Credem că orice problemă ar trebui rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog.”, a spus Peskov.

Kremlinul a declarat miercuri că testarea unei rachete capabile să transporte focoase nucleare de către Franța demonstrează că Europa se concentrează pe pregătirea unei confruntări cu Rusia, descriind această strategie drept o „fundătură”, potrivit The Moscow Times .

Marți, președintele francez Emmanuel Macron a salutat testul cu racheta balistică lansată de pe un submarin în largul coastelor Bretaniei, calificându-l drept un mesaj „transmis clar și răspicat oriunde trebuie el recepționat”, fără a menționa direct Rusia.

Lansarea a avut loc pe fondul tensiunilor accentuate legate de războiul din Ucraina, securitatea europeană și descurajarea nucleară. Rusia și-a reiterat recent avertismentele privind posibila utilizare a armelor nucleare pentru a se apăra pe sine și exclava Kaliningrad.

Sursa Foto: Hepta