Discursul lui Trump la ONU, un semnal de alarmă pentru aliați: Nu se mai pot baza pe sprijinul SUA

24 sept. 2025, 13:04, Știri externe
Discursul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, la tribuna Națiunilor Unite, a evidențiat necesitatea consolidării unor noi alianțe, după ce liderul de la Casa Albă a ironizat valorile ONU.

Discursul lui Trump la ONU a durat 58 de minute, suficient cât să-și îngrozească audiența prin ideile emise. De la epoca de aur a Americii, trecând prin farsa climatică, imigrație, războiul din Ucraina, problema palestiniană, până la cartelurile de droguri, președintele american și-a expus punctul de vedere într-o manieră autoritară.

Înainte de discursul lui Trump, președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva (Lula), fără a menționa SUA, a oferit un preambul la ce avea să urmeze, relatează The Guardian.

„Astăzi, idealurile care i-au inspirat pe fondatorii ONU la San Francisco sunt amenințate ca niciodată în istoria lor.

Multilateralismul se află la o nouă răscruce. Autoritatea acestei organizații este sub control. Asistăm la constelația unei ordini internaționale marcate de concesii repetate în fața jocurilor de putere. Atacurile asupra suveranității, sancțiunile arbitrare și intervențiile unilaterale devin regula”, avertizează Lula.

Trump: Trăim în epoca de aur a Americii

Donald Trump nu a ratat momentul să-și evoce realizările de la preluarea mandatului de președinte.

„Astăzi, la doar opt luni de la începerea Administrației mele, suntem cea mai atractivă țară din lume, nicio altă țară nici măcar nu se apropie de nivelul nostru”, a spus Trump în debutul discursului.

Trump a încheiat mai multe războaie decât ONU

Președintele american s-a erijat într-un specialist al păcii și a criticat ONU pentru lipsa de acțiuni concrete în oprirea conflictelor.

„Am încheiat șapte războaie, am negociat cu liderii fiecăreia dintre aceste țări și nu am primit niciodată un telefon de la Națiunile Unite care să se ofere să ajute la finalizarea acordului. Tot ce am primit de la Națiunile Unite a fost o scară rulantă, care, în drum spre destinație, s-a oprit chiar la mijloc. Acestea fiind lucrurile, care este scopul Națiunilor Unite?”, susține Trump.

Trump: Importul energiei din Rusia finanțează războiul

Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni Rusiei, dacă nu oprește războiul din Ucraina, dar țările europene trebuie să înceteze achizițiile de energie rusească, susține președintele Donald Trump la reuniunea Adunării Generale ONU.

Trump contestă politicile ecologice și pe cele în materie de imigrație

Administrația Donald Trump contestă politicile ecologice și a redus subvențiile pentru vehicule electrice și energii regenerabile. De asemenea, Trump a adoptat o linie dură împotriva imigrației, consolidând măsurile de securitate la frontierele Statelor Unite cu Mexicul și Canada.

„Am reafirmat că America aparține poporului american și încurajez toate țările să își ia propria poziție în apărarea cetățenilor lor. Trebuie să faceți asta pentru că eu văd asta. Nu dau nume. Eu văd asta și pot să-i acuz pe fiecare în parte. Vă distrugeți țările. Sunt distruse. Europa are probleme serioase. A fost invadată de imigranți ilegali cum nimeni nu a mai văzut până acum.

Imigranții ilegali se revarsă în Europa și nimeni nu face nimic pentru a schimba situația, pentru a-i scoate de acolo. Nu este sustenabil. Și pentru că aleg să fie corecți din punct de vedere politic, nu fac absolut nimic în privința asta”, susține Trump.

Trump declară război cartelurilor de droguri

Trump și-a apărat politica controversată în privința recentelor atacuri lansate în Marea Caraibilor contra cartelurilor de droguri.

„Am desemnat mai multe carteluri de droguri drept organizații teroriste străine, împreună cu două bande transnaționale însetate de sânge, probabil cele mai periculoase bande din lume, MS13 și Tren de Aragua. unt dușmanii întregii umanități. Și din acest motiv, am început recent să folosim puterea supremă a armatei Statelor Unite pentru a distruge teroriștii și rețelele de trafic venezuelene controlate de președintele Nicolas Maduro”, transmite președintele american.

Trump, despre recunoașterea Palestinei

Trump nu este de acord cu eforturile întreprinse de tot mai multe țări în vederea recunoașterii unui stat palestinian.

„Să fie clar: Hamas blochează pacea, a respins în repetate rânduri oferte rezonabile de a face pace. Nu putem uita 7 octombrie, nu-i așa? Așadar, recunoașterea unui stat palestinian ar fi o recompensă pentru Hamas. Nu putem răsplăti atrocitățile comise de acești teroriști. Puteau încheia conflictul demult, prin eliberarea ostaticilor, dar nu au vrut acest lucru”, declară liderul de la Casa Albă.

Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”

Ursula von der Leyen discută cu Trump despre „atacurile HIBRIDE” asupra țărilor europene /UE vrea oprirea rapidă a importurilor de energie din Rusia

