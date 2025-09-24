Trump susține că în Cuba nu există AUTISM, în pofida criticilor internaționale

Pentru a-și susține punctul de vedere pe autism, președintele american Donald Trump a susținut că această afecțiune nu există în Cuba.

În cadrul unei conferințe de presă susținută în compania directorului Institutului Național de Sănătate, Jay Bhattacharya și secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump a declarat că autismul este provocat de anumite medicamente administrate în timpul sarcinii, iar această afecțiune nu se regăsește în Cuba vecină.

„Adică, există un zvon, și nu știu dacă este așa sau nu, că în Cuba nu au Tylenol (paracetamol) pentru că nu au bani pentru Tylenol. Și practic nu au autism”, a concluzionat Trump.

Exemplul său însă nu putea fi mai eronat, notează CNN. Informații despre modul în care sistemul de sănătate din Cuba tratează autismul sunt disponibile oricui are curiozitatea să caute pe internet. Cubanezii au inițiat ample campanii de educare a publicului privind această tulburare neurologică. Mai mult decât atât, oferă terapii specializate pentru autism, precum înotul cu delfinii.

Deși Cuba a raportat mai puține cazuri de autism decât țările dezvoltate, medicii atrag atenția asupra faptului că acest lucru ar putea fi rezultatul lipsei diagnosticării pe scară largă. Oficialii de la Havana susțin că deși fondurile alocate pe sănătate sunt limitate, au făcut din tratarea autismului o prioritate.

