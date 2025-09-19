Prima pagină » Știri externe » Trump se bucură pentru ANULAREA emisiunii prezentate de Jimmy Kimmel: Vești bune

19 sept. 2025, 08:39, Știri externe
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat drept „veşti bune” faptul că emisiunea găzduită de prezentatorul Jimmy Kimmel a fost anulată de ABC, după ce acesta ar fi ironizat răspunsul președintelui la moartea activistului său preferat.

Colajul video realizat în timpul emisiunii și comentariile de rigoare despre reacția președintelui la moartea lui Charlie Kirk l-au costat pe acesta funcția, transmite The Guardian.

„Programul lui Kimmel, cu indicatori de audienţă scăzuţi, a fost anulat. Felicitări ABC pentru că în final ați avut curaj”, a reacţionat Trump pe reţeaua Truth Social.

Donald Trump a profitat de anularea programului lui Jimmy Kimmel pentru a solicita suspendarea emisiunii lui Seth Meyers de la NBC, pe care o consideră părtinitoare.

Aceste acţiuni ale preşedintelui american împotriva unor persoane din mass-media se adaugă la procesul de de miliarde intentat publicaţiei The New York Times şi la episodul în care a încercat să reducă la tăcere un reporter australian la Casa Albă atunci când acesta l-a întrebat despre afacerile sale.

