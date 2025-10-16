Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin

Trupele nord-coreene cu bază în Rusia operează drone pe teritoriul ucrainean, în misiuni de recunoaștere, a anunțat, joi, Armata Ucrainei. Este prima dată când Ucraina a raportat un rol pe câmpul de luptă al trupelor nord-coreene în ultimele luni. Mii de militari nord-coreeni au luptat alături de forțele rusești în regiunea Kursk împotriva forțelor ucrainene.

Ucraina a declarat ulterior că nord-coreenii s-au retras după ce au înregistrat pierderi uriașe. Trupele ucrainene s-au retras, la rândul lor, din zona Kursk și nu a mai raportat atacuri susținute de nord-coreenii veniți în sprijinul Rusiei.

Statul Major General ucrainean a transmis că unitățile nord-coreene operează drone de recunoaștere pentru a găsi ținte militare ucrainene.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au interceptat comunicațiile dintre operatorii de drone nord-coreeni și personalul armatei ruse”, potrivit unui comunicat.

Coreea de Nord și Rusia au semnat un acord de apărare reciprocă și au intensificat cooperarea militară în ultimii doi ani. Ucraina și Coreea de Sud estimează că Phenianul a desfășurat peste 10.000 de soldați pentru a sprijini efortul de război al Moscovei, conform agenției de presă Reuters.

Rusia acordă asistență tehnologică Coreei de Nord

Șefului Statului Major Interarme al Coreei de Sud a transmis că Phenianul ar fi primit asistență tehnologică din partea Rusiei în dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale, care a fost prezentată prima dată în timpul unei recente parade militare.

Phenianul a dezvăluit ICBM Hwasong-20, pe care l-a descris drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice”, cu ocazia paradei militare organizate pentru a marca acea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea.

