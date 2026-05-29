Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a reacționat după ce o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Liderul de la Riga a condamnat ferm incidentul și a transmis sprijinul deplin al Letoniei pentru România, aliat NATO aflat în prima linie a flancului estic.

Mesajul a fost publicat pe platforma X la câteva ore după incidentul care a zguduit municipiul Galați și care este considerat unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

„Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scris președintele Letoniei pe X.

Șeful statului leton a transmis și un mesaj de susținere pentru victimele incidentului.

„Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a subliniat Edgars Rinkēvičs.

Drona rusească s-a prăbușit pe un bloc și a provocat o explozie

Potrivit MApN, o dronă rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Sursa video – X/@jurgen_nauditt

Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Este vorba despre o femeie în vârstă de 51 de ani și un copil de 14 ani. Alte două persoane au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la unitatea medicală.

În total, aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din blocul afectat.

Din primele verificări efectuate la fața locului, specialiștii au stabilit că întreaga încărcătură explozivă aflată la bordul dronei a fost detonată în momentul impactului.

MApN: Incidentul reprezintă o provocare la adresa securității regionale

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse și a avertizat că astfel de incidente afectează securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, au transmis reprezentanții MApN.

Autoritățile continuă cercetările la locul incidentului și îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească exclusiv informațiile și recomandările transmise prin canalele oficiale.

Recomandarea autorului