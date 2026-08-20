Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră a fost filmat de mai mulți martori. Aparatul încărcat cu explozibil a fost eliminat în condiții de siguranță.

A fost surprins momentul în care un avion F-16 românesc neutralizează drona maritimă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Așa cum se poate observa și în videoclipul de mai sus, aeronava angajează ținta și apoi o elimină în larg.

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La scurt timp după incident, Nicușor Dan a transmis un mesaj. Șeful statului a felicitat armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru ”succesul misiunii de distrugere” a dronei din Marea Neagră. Vezi AICI.

Dronă maritimă eliminată de un avion F-16 românesc în zona Neptun Deep

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, precum și Ministerul Apărării Naționale au informat despre situația care a avut loc, astăzi, înainte de prânz. Drona maritimă era încărcată cu explozibil și se afla la 80 de mile est de Constanța. Vezi AICI mesajul lui Radu Miruță.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, anunță MApN.

Nu este primul incident de acest tip care are loc în Marea Neagră. Vă reamintim că în data de 11 august 2026, Radu Miruță anunțase că două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române. Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă, la 90 de mile marine travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Facebook Radu Miruță

Sursă video: MApN