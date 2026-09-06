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Șefa AfD vrea guvernarea în Saxonia-Anhalt și face apel la rivali: „Mâna noastră este întotdeauna întinsă”

Șefa AfD vrea guvernarea în Saxonia-Anhalt și face apel la rivali: „Mâna noastră este întotdeauna întinsă”
Sursă: Michael Probst / AP /
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După scrutinul regional de astăzi, Alice Weidel a descris performanța AfD din Saxonia-Anhalt drept un „rezultat istoric” pentru partid. Liderul de partid spune că scorul obținut de AfD îi dă partidului un mandat pentru a încerca să formeze guvernul în Saxonia-Anhalt. Aceasta a lăsat să se înțeleagă că este deschisă negocierilor, deși celelalte partide importante au exclus până acum o alianță cu AfD.

„Partidul care este cea mai puternică forță are mandatul de a forma un guvern.(…) Mâna noastră este întotdeauna întinsă”, a declarat Alice Weidel, conform Știri pe surse.

AfD a ieșit pe primul loc în alegerile din Saxonia-Anhalt, potrivit estimărilor publicate după închiderea urnelor. Formațiunea de extremă dreapta ar fi obținut 44,5% din voturi, aproape dublu față de scorul de 20,8% înregistrat în 2021.

În schimb, CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a coborât la 18,5%, față de 37,1% la scrutinul precedent. Rezultatul marchează o pierdere importantă pentru conservatori într-un land pe care l-au condus timp de peste două decenii.

Alice Weidel a transmis că AfD e dispusă să discute cu alte formațiuni

Conducerea AfD a interpretat rezultatul drept o schimbare majoră în politica landului din estul Germaniei. Alice Weidel, copreședinta formațiunii, a descris performanța electorală drept una istorică și a susținut că poziția de principală forță politică îi oferă partidului un mandat pentru formarea guvernului.

Weidel a transmis, de asemenea, că AfD este dispusă să discute cu alte formațiuni politice în perspectiva unei eventuale colaborări. Mesajul său vine însă în condițiile în care principalele partide germane au respins până acum posibilitatea unei coaliții cu AfD.

În 2021, AfD obținuse 20,8% din voturi în Saxonia-Anhalt. Primele numărători din seara scrutinului din 6 septembrie 2026 indicau un scor de 44,5%, adică de peste două ori mai mare decât în urmă cu cinci ani.

Ulrich Siegmund spune că partidul nu va renunța la propriile poziții ca să ajungă la guvernare

Și candidatul AfD pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, a prezentat rezultatul drept confirmarea strategiei partidului. După publicarea primelor proiecții, acesta a declarat că AfD și-a îndeplinit obiectivul electoral și că alegătorii au transmis un mesaj foarte clar privind dorința unei schimbări de direcție în Saxonia-Anhalt. Siegmund a afirmat că partidul său a „scris istorie” în land.

Candidatul AfD nu a anunțat imediat dacă va încerca să obțină funcția de premier pe baza primelor estimări. El a arătat însă că este pregătit pentru discuții cu formațiunile care susțin o schimbare profundă a politicii regionale.

În același timp, Siegmund a recunoscut că nu identifică, în acest moment, parteneri politici care să împărtășească această direcție și a insistat că AfD nu intenționează să renunțe la propriile poziții pentru a ajunge la guvernare.

Poate AfD să guverneze singură?

Victoria în alegeri nu înseamnă automat că AfD va putea forma guvernul regional. O problemă esențială este distribuirea mandatelor în viitorul parlament al landului. În funcție de rezultatele definitive și de formațiunile care reușesc să depășească pragul electoral, AfD ar putea ajunge aproape de majoritatea necesară pentru a guverna singură. Primele proiecții indică însă că formațiunea ar putea rămâne sub pragul unei majorități absolute.

O eventuală guvernare în coaliție este, la rândul său, dificil de realizat, deoarece celelalte formațiuni importante au exclus până acum colaborarea cu AfD. Astfel, chiar dacă partidul lui Alice Weidel a câștigat detașat scrutinul, întrebarea decisivă rămâne dacă avantajul electoral se va putea transforma efectiv într-o majoritate capabilă să îl instaleze pe Ulrich Siegmund la conducerea landului.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt, clasificată de serviciul de informații interne

Rezultatul electoral are și o semnificație politică aparte din cauza statutului organizației regionale a AfD. Serviciul pentru Protecția Constituției din Saxonia-Anhalt a clasificat filiala regională a partidului drept o formațiune confirmat extremistă de dreapta. Evaluarea datează din 2023, când autoritatea a anunțat că monitorizarea partidului a identificat suficiente elemente pentru această clasificare. AfD a respins acuzațiile de extremism și a susținut că evaluările serviciului pentru protecția Constituției sunt motivate politic.

Creștin-democrații lui Merz amenință că nu vor colabora cu „extremiștii”

Secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate, Franziska Hoppermann, a spus într-un interviu pentru o emisiune radio germană că partidul nu va colabora cu „extremiștii” în cazul în care nu vor obține procentajul necesar pentru a guverna landul pe cont propriu. Candidatul CDU pentru Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, a felicitat partidul AfD pentru victorie.

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