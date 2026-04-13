Donald Trump, prima reacție după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria. Ce spune președintele SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să comenteze rezultatul alegerilor din Ungaria, în urma înfrângerii aliatului său politic, Viktor Orban. Întrebat de jurnaliști despre rezultatul scrutinului, liderul american a oferit un răspuns scurt: „Vă mulțumesc foarte mult”, după care a părăsit discuția fără alte declarații.

Ulterior, Donald Trump s-a urcat în aeronavă și nu a revenit asupra subiectului, în timp ce administrația sa nu a emis nicio poziție oficială privind schimbarea politică de la Budapesta.

Tăcerea liderului american apare în contextul în care acesta și-a exprimat anterior sprijinul pentru Viktor Orban în campania electorală, implicarea sa fiind considerată una semnificativă în plan internațional.

Trump, nicio reacție după ce Orban a pierdut alegerile

După anunțarea rezultatelor, Donald Trump nu a publicat mesaje legate de alegerile din Ungaria nici pe platforma sa de social media, concentrându-se pe alte teme de politică externă și internă.

Liderul SUA a publicat pe Truth Social mesaje despre blocada din Iran și sala de bal de la Casa Albă. Totodată, el l-a atacat pe șeful Bisericii Catolice, Papa Leon, și a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos.

 Participarea vicepreședintelui JD Vance la mitinguri electorale în favoarea lui Viktor Orban nu a avut impact în sondajele de opinie. Așa că, președintele Donald Trump a lansat și el un mesaj.

„Ungaria: IEŞI ŞI VOTEAZĂ PENTRU VIKTOR ORBAN. El este un adevărat prieten, luptător şI ÎNVINGĂTOR, şI are susţinerea mea Completă şI Totală Pentru Re-Alegerea că Premier al Ungariei – VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MĂREŢUL POPOR AL UNGARIEI. ŞI SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”, scria Donald Trump pe Truth Social.

