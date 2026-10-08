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Parlamentul Italiei aprobă reforma electorală susținută de Giorgia Meloni: „Oricine este ales trebuie să răspundă în fața alegătorilor”

Parlamentul Italiei aprobă reforma electorală susținută de Giorgia Meloni: „Oricine este ales trebuie să răspundă în fața alegătorilor”
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Parlamentul Italiei a aprobat definitiv, joi, reforma electorală susținută de premierul Giorgia Meloni, care va stabili regulile pentru alegerile legislative de anul viitor. Noua lege introduce un sistem proporțional și prevede un bonus de mandate pentru alianța care obține cel puțin 42% din voturi.

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Meloni: „Cine câștigă trebuie să poată guverna”

Guvernul Giorgiei Meloni susține că reforma are ca scop creșterea stabilității politice și asigurarea unei majorități parlamentare pentru formațiunea sau alianța care câștigă alegerile.

„Pentru că oricine câștigă alegerile trebuie să poată guverna, iar oricine este ales trebuie să răspundă în fața alegătorilor”, a declarat Meloni după adoptarea legii, potrivit presei din Italia.

Reforma a fost aprobată în urma unui vot secret, cu 227 de voturi pentru și 164 împotrivă.

Noul sistem este unul proporțional integral, iar alianța care obține peste 42% din voturi primește suficiente mandate pentru a avea majoritatea în Parlament.

În sistemul anterior, aproximativ două treimi dintre parlamentari erau aleși prin reprezentare proporțională, iar restul în circumscripții uninominale.

Opoziția acuză guvernul că își consolidează puterea

Partidele de centru-stânga au criticat reforma și au susținut că aceasta ar putea avantaja coaliția condusă de Meloni la următoarele alegeri.

Lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, a respins însă ideea că modificarea sistemului electoral ar putea decide rezultatul scrutinului.

„Dați-i drumul și modificați legea electorală, vom câștiga oricum, indiferent de sistemul de vot”, a declarat Schlein.

Unul dintre elementele controversate ale reformei îi obligă pe partidele și coalițiile electorale să își desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintea alegerilor.

Regula creează o problemă pentru opoziția de centru-stânga, unde Partidul Democrat și Mișcarea celor 5 Stele nu au ajuns la un acord privind persoana care ar urma să candideze pentru funcția de premier în cazul unei victorii.

Alegătorii vor putea vota candidați preferați

Reforma reintroduce și votul preferențial, care le permite alegătorilor să își exprime preferința pentru anumiți candidați de pe listele partidelor.

Meloni a prezentat această schimbare drept o modalitate de a le reda alegătorilor un rol mai direct în alegerea parlamentarilor.

Noua lege prevede și posibilitatea votului în deplasare pentru studenți, lucrători și îngrijitori care locuiesc departe de localitatea de reședință, în condițiile prevăzute de legislație.

Compromis în interiorul coaliției de guvernare

Reforma electorală a trecut prin patru voturi parlamentare înainte de aprobarea definitivă.

Una dintre principalele dispute din interiorul coaliției de guvernare a vizat modul în care sunt desemnați candidații. Reforma permite alegătorilor să își exprime preferințele, dar candidații aflați în fruntea listelor primesc automat prioritate.

Compromisul păstrează astfel o parte importantă din puterea liderilor de partid de a decide cine ocupă pozițiile eligibile pe liste.

După adoptarea legii, Meloni a respins ideea că reforma ar fi divizat coaliția de guvernare.

„Celor care sperau să vadă centrul-dreapta divizat, astăzi le-am răspuns cu fapte: suntem uniți, coezi și hotărâți să ducem mai departe angajamentele asumate față de cetățeni”, a declarat premierul italian.

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