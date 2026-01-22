Prima pagină » Știri externe » Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei

22 ian. 2026, 21:19, Știri externe
Volodimir Zelenski, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a susținut un discurs neobișnuit de critic la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat de pasivitate și de o dependență periculoasă de deciziile Statelor Unite.

„Europa este un caleidoscop frumos, dar fragmentat”

Zelenski a descris Europa ca pe un „caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii” care nu reușesc să acționeze unitar pentru a deveni o forță globală reală. Pe lângă asta, Zelenski a afirmat că Europa trăiește într-o repetiție continuă a inacțiunii, referindu-se la filmul „Ziua Cârtiței”, folosind același discurs despre apărarea Europei, însă fără a lua măsuri concrete. Acesta a amintit că și în 2025 le-a cerut liderilor europeni să învețe să se apere singuri, dar de atunci, „nimic nu s-a schimbat”.

O temă centrală a fost frustrarea lui Zelenski față de modul în care Europa reacționează la imprevizibilitatea noii administrații Trump. Acesta a declarat că liderii europeni par pierduți încercând să-l convingă pe Donald Trump să-și schimbe politicile și a subliniat că „Trump nu se va schimba” și că Europa trebuie să înceteze să mai încerce să-l „îmbuneze”.

Europa este mai mult spectator decât actor

Zelenski a criticat faptul că Europa s-a redus la statutul de spectator după ce marile decizii au fost deja luate de alții.

Zelenski a folosit disputa dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda ca exemplu de slăbiciune europeană și a ironizat numărul mic de soldați (30-40) trimiși de unele țări NATO în Groenlanda în fața amenințărilor Statelor Unite, după care a continuat cu întrebarea, retorică, despre ce mesaj transmite acest lucru unor țări precum Rusia sau China.

În timp ce Maduro este judecat la New York, Vladimir Putin este liber și luptă pentru banii său „înghețați”

După aproape patru ani de război, Europa nu a reușit nici măcar să stabilească un sediu fizic și o structură funcțională pentru tribunalul care să judece crimele de agresiune ale Rusiei. Asta în timp ce președintele Trump a condus operațiunea din Venezuela care s-a soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro. „Au existat opinii diferite despre asta, dar adevărul este că Maduro este judecat la New York. Îmi pare rău, dar Putin nu este judecat”, a spus Zelenski.

„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, iar omul care l-a început nu este doar liber, ci încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa”, a completat președintele Ucrainei.

