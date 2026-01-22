Volodimir Zelenski, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a susținut un discurs neobișnuit de critic la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat de pasivitate și de o dependență periculoasă de deciziile Statelor Unite.
Zelenski a descris Europa ca pe un „caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii” care nu reușesc să acționeze unitar pentru a deveni o forță globală reală. Pe lângă asta, Zelenski a afirmat că Europa trăiește într-o repetiție continuă a inacțiunii, referindu-se la filmul „Ziua Cârtiței”, folosind același discurs despre apărarea Europei, însă fără a lua măsuri concrete. Acesta a amintit că și în 2025 le-a cerut liderilor europeni să învețe să se apere singuri, dar de atunci, „nimic nu s-a schimbat”.
O temă centrală a fost frustrarea lui Zelenski față de modul în care Europa reacționează la imprevizibilitatea noii administrații Trump. Acesta a declarat că liderii europeni par pierduți încercând să-l convingă pe Donald Trump să-și schimbe politicile și a subliniat că „Trump nu se va schimba” și că Europa trebuie să înceteze să mai încerce să-l „îmbuneze”.
Zelenski a criticat faptul că Europa s-a redus la statutul de spectator după ce marile decizii au fost deja luate de alții.
Zelenski a folosit disputa dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda ca exemplu de slăbiciune europeană și a ironizat numărul mic de soldați (30-40) trimiși de unele țări NATO în Groenlanda în fața amenințărilor Statelor Unite, după care a continuat cu întrebarea, retorică, despre ce mesaj transmite acest lucru unor țări precum Rusia sau China.
După aproape patru ani de război, Europa nu a reușit nici măcar să stabilească un sediu fizic și o structură funcțională pentru tribunalul care să judece crimele de agresiune ale Rusiei. Asta în timp ce președintele Trump a condus operațiunea din Venezuela care s-a soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro. „Au existat opinii diferite despre asta, dar adevărul este că Maduro este judecat la New York. Îmi pare rău, dar Putin nu este judecat”, a spus Zelenski.
„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, iar omul care l-a început nu este doar liber, ci încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa”, a completat președintele Ucrainei.
