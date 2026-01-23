Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”

Premierul ungar Viktor Orbán spune că Ucraina nu are nicio șansă de a deveni membră a Uniunii Europeane în viitorul apropiat. Potrivit liderului ungar, „în următorii 100 de ani nu va exista un parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea ucrainenilor la Uniunea Europeană”, relatează The Moscow Times.

„Cred că în următorii 100 de ani nu va exista niciun parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea ucrainenilor la Uniunea Europeană”, a declarat șeful guvernului maghiar într-o conferință de presă la Bruxelles.

De asemenea, Orbán a acuzat conducerea de la Kiev că se implică în viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria, programate pentru primăvara acestui an. Mai mult, el a precizat că Ucraina este interesată de o victorie a opoziției, care nu s-ar opune aderării Ucrainei la UE.

Reacția lui Orbán vine după ce președintele Ucrainei a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că „fiecare Viktor” care trăiește din banii Europei, în timp ce încearcă să vândă interesele Europei, merită „o palmă peste cap”.

„Cu toții vedem că forțele care încearcă să distrugă Europa… Acestea acționează liber, chiar și în interiorul Europei. Fiecare Viktor care trăiește din banii europeni, în timp ce încearcă să vândă interesele europene, merită o palmă peste cap, iar dacă se simte confortabil la Moscova, asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm capitalele europene să devină mici Moscove”, a declarat Zelenski, în timpul discursului, într-o evidentă referire la premierul ungar Viktor Orbán, considerat cel mai apropiat aliat european al Kremlinului.

