Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere miercuri lui Siegfried Mureşan să îşi anunţe demisia din Parlamentul European, el precizând că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat. Grindeanu mai spune că, fiind ales pe liste comune PSD-PNL, acesta are girul PSD să se retragă şi adaugă că, altfel, face doar un joc politic ieftin şi a demonstrat prin toate acţiunile sale că nu vrea să fie votat.

Liderul PSD, condiție pentru Siegfried Mureşan

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Sorin Grindeanu susține că a avut o discuţie cu Siegfried Mureşan în care au convenit că îi va trimite programul de guvernare, dar acest lucru nu s-a întâmplat până la momentul conferinței sale de presă. Liderul PSD îl acuză pe premierul desemnat că este ezitant, că depinde de aprobarea conducerii PNL și că nu are o viziune economică proprie. Mai mult, îl numește „Bolojan Second Hand” și „pionul lui Ilie Bolojan” și îi cere să demisioneze din Parlamentul European dacă intenția sa de a deveni premier este una reală. În același timp, Grindeanu spune că îl așteaptă la sediul partidului pentru o discuție despre economie și programul de guvernare.

„Probabil aşa cum ne-a obişnuit domnul Mureşan, încă are nevoie de timp de gândire. Îngrijorător, în schimb, este cu totul altceva, şi anume faptul că PNL şi USR au o propunere premier care ezită la orice pas şi care pare că cere aprobare şefilor săi”, spune Grindeanu, la Parlament.

Șeful PSD subliniază că, cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiţă în mare, îl anunţă că, atunci când se va simţi pregătit, pentru o discuţie serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aşteaptă la sediul Partidului Social Democrat.

„Până atunci, domnul Mureşan ar trebui, cel puţin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenţia sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reuşit să o proiecteze în aceste zile este că nu îşi doreşte să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcţie. Şi atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că îşi doreşte cu adevărat această funcţie, că îşi doreşte să fie premier şi, cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, să-şi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureşan”, precizează el.

Grindeanu: „Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second-hand”

Potrivit șefului PSD, prin toate acţiunile pe care le-a făcut Mureşan, demonstrează că nu vrea să fie votat de alţii din afara PNL, USR şi eventual UDMR.

„Domnul Siegfried Mureşan pare că este doar, aşa, un pion al lui Ilie Bolojan, care, din perspectiva noastră, doreşte prelungirea crizei politice. Am urmărit cu foarte mare atenţie declaraţiile domnului Siegfried Mureşan din ultimele zile, chiar şi cele din urmă cu aproximativ două ore şi, din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaşte absolut nimic şi ceea ce trebuie făcut cu economia românească. Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second-hand, iar acest lucru, să ştiţi, că nu ţine loc de program de guvernare, absolut deloc”, a subliniază șeful PSD.

Grindeanu i-a transmis un sfat lui Mureşan, „să lase din aroganţă şi să arate mai puţin tupeu”.

„M-am străduit în aceste zile, chiar şi astăzi, de dimineaţă, să găsesc viziunea economică în spusele domnului Mureşan şi vă spun sincer că, chiar şi în ultima săptămână, de joi, de când a fost nominalizat şi până acum, las atacurile de peste vară, nu am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze, în acest moment, domnul Mureşan”, mai spune liderul PSD.

El afirmă că PSD a demonstrat că pune interesul ţării mai presus de orgolii şi de aceea, îl aşteaptă pe Siegfried Mureşan la sediul Partidului Social-Democrat, pentru a avea o discuţie reală despre economia României.

„Să ştiţi că românii au nevoie de soluţii şi nu de lozinci. Îmi exprim în încheiere o speranţă, sper ca domnul Mureşan să vină pregătit”, notează Grindeanu.

Reacția lui Grindeanu vine la câteva ore după ce Mureșan a anunțat că PNL, USR și UDMR îi oferă oficial sprijin politic și că intenționează să discute cu președintele PSD. (Mai multe detalii AICI)