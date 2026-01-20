Prima pagină » Știri externe » Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI

Olga Borșcevschi
20 ian. 2026, 13:15, Știri externe
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, luni, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. Potrivit declaraţiilor oficialului moldovean, Guvernul de la Chişinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază și, implicit, de părăsire a Comunității Statelor Independente, urmând ca documentele să fie finalizate la nivel guvernamental până la mijlocul lunii februarie și transmise Parlamentului pentru adoptarea deciziei finale.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe de la Chișinău, după denunțarea de către Parlament a celor trei acorduri de bază care stau la temelia aflării Republicii Moldova în CSI, Chișinăul nu va mai fi, din punct de vedere juridic, stat membru al organizației.

„Deci, statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, Acordul de fondare a CSI din 8 decembrie 1991, tot la Minsk, precum și anexa din 22 decembrie 1991. Înseamnă că Republica Moldova nu va mai fi oficial membră a CSI. Și acest proces deja a început. Am luat această decizie de curând, procesul de avizare este pornit, iar la începutul noii sesiuni a Parlamentului, documentele de denunțare a acestor acorduri vor ajunge la legiuitori. Da, până la mijlocul lunii februarie, probabil, noi vom finaliza procesele în Guvern, după care această decizie va trebui să fie luată de către colegii din Parlament”, a menționat oficialul.

Popșoi a menționat că Republica Moldova a semnat în total aproximativ 283 de acorduri în cadrul Comunitatea Statelor Independente, dintre care 71 au fost deja denunțate, iar alte circa 60 se află în proces de denunțare. Potrivit oficialului, majoritatea acestor acorduri sunt depășite, nu mai sunt aplicate și au fost anterior abandonate și de alți membri ai CSI, fără consecințe practice.

„O parte din ele, atât timp cât ele nu contravin aflarea noastră în Uniunea Europeană și dacă aduc careva beneficii, nu există niciun temei pentru denunțarea lor. Dar juridic, deja în cel mai scurt timp, oficial, Republica Moldova nu va mai face parte din CSI”, a mai adăugat oficialul.

Autoritățile de la Chișinău au demarat procesul de denunțare a acordurilor cu CSI la scurt timp după invadarea de către Federația Rusă a Ucrainei, în februarie 2022. Potrivit conducerii Republicii Moldova, prevederile acestora sunt învechite, iar în unele cazuri nu au fost aplicate niciodată.

Reacția Kremlinului: Implicarea Republicii Moldova în structurile CSI era practic suspendată

Anunțul autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu a fost o surpriză pentru Federația Rusă, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„Nu, acest anunț nu a fost o surpriză. Este un fapt că participarea Moldovei la CSI a fost înghețată de mult timp”, a afirmat Peskov, comentând decizia oficialilor de la Chișinău.

Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul

Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor

