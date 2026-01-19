Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor

Satul Rogojeni ar fi printre singurele așezări din Republica Moldova unde se află case care se aseamănă cu cele de „hobbiți” din celebra trilogie „Lord of the Rings”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor.

În satul Rogojeni din Republica Moldova, aflat la circa 2 ore de Chișinău, se regăsesc locuințe care se aseamănă cu cele de „hobbiți” din celebra trilogie „Lord of the Rings” („Stăpânul Inelelor”). Locuințele neobișnuite ale localnicilor atrag tot mai mulți turiști în zonă, iar această așezare mizează pe un patrimoniu arhitectural rar cu scopul de a stopa declinul demografic.

Local, aceste locuințe tradiționale sunt numite „bască”. Sunt case joase, ridicate din piatră și pământ, care sunt acoperite de iarbă. Ușile sunt de mici dimensiuni, iar casele sunt parțial sub nivelul solului. Vara, astfel de locuințe sunt răcoroase, iar iarna devin călduroase.

În ultimele decenii, însă, zona se confrută cu o scădere dramatică a populației. Primarul Ruslan Groza susține că „ne temem că satul ar putea dispărea cu totul, având în vedere că au rămas atât de puțini oameni”. În jur de 30 de localnici se mai află aici, în prezent.

Speranța comunității a crescut, odată cu interesul prezentat de turiști pentru a vizita căsuțele. În 2020, o astfel de casă a fost renovată special pentru vizitatori, găzduind, practic, un mic muzeu. Vizitatorii au posibilitatea să se înfrupte din diverse preparate tradiționale (tocană de porc, mămăligă cu brânză de oaie, murături și vin roșu). În zonă, sătenii vând suveniruri, iar vizitatorii pot lua parte la spectacole.

Mariana Groza, soția primarului, s-a arătat optimistă, spunând că satele „vor renaște împreună cu tradițiile”, arată Logos Press.

