Republica Moldova, în alertă. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe fondul riscurilor generate de criminalitatea transfrontalieră

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a analiza riscurile generate de criminalitatea transfrontalieră. Autoritățile pregătesc măsuri urgente pentru protejarea securității naționale.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat luni, de la ora 11.00, ședința Consiliului Național de Securitate, într-un context tensionat din punct de vedere al securității regionale. Decizia vine pe fondul creșterii riscurilor asociate criminalității transfrontaliere, potrivit informațiilor transmise de autorități, scrie Mediafax.ro.

Pe agenda reuniunii sunt incluse măsuri concrete pentru combaterea fenomenelor infracționale care depășesc granițele țării, dar și pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității naționale. Potrivit unui comunicat al Președinției, discuțiile vizează identificarea soluțiilor rapide și eficiente pentru limitarea acestor riscuri.

La finalul ședinței, Maia Sandu urmează să susțină o conferință de presă în care va prezenta concluziile și deciziile adoptate.

Cine face parte din Consiliul Național de Securitate al Moldovei

Consiliul Național de Securitate, cunoscut anterior drept Consiliul Suprem de Securitate, este un organism esențial în arhitectura statului. Acesta are rolul de a coordona instituțiile publice în analiza amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale, dar și de a formula propuneri și decizii pentru prevenirea și gestionarea acestora.

Din componența CNS fac parte, alături de șefa statului, consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și alți oficiali de rang înalt.

Printre aceștia se numără președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică Lilian Carp, ministrul apărării Anatolie Nosatîi, ministra afacerilor interne Daniella Misail-Nichitin, directorul Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteața, procurorul general interimar Alexandru Machidon și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca-Dana Dragu.

