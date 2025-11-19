Republicanii vor să demonstreze că Epstein a finanțat campanii ale democraților. Două bănci sunt vizate după votul Congresului SUA de ieri

Casa Reprezentanților controlată majoritar de Partidul Republican a votat aproape unanim marți pentru publicarea dosarelor care îl implică pe prădătorul sexual Jeffrey Epstein, aflate în posesia Departamentului Justiției.

Votarea a trecut cu 427 voturi PENTRU și 1 vot CONTRA. Președintele Donald Trump susține că implicarea sa în cazul lui Jeffrey Epstein este o „farsă democrată”. Între timp, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a emis citații pentru companiile J.P. Morgan și Deutsche Bank. Acuzația: Au permis efectuarea tranzacțiilor financiare ale lui Jeffrey Epstein!

Republicanii vor să demonstreze că prădătorul sexual a finanțat campanii ale Partidului Democrat din SUA. În dosarele lui Epstein apare menționat și nunele fostului președinte american Bill Clinton (democrat).



