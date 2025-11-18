Prima pagină » Știri externe » Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat

Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat

Mihai Tănase
18 nov. 2025, 10:03, Știri externe
Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat
Larry Summers - Foto: Profimedia images

Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard și fost secretar al Trezoreriei SUA, a anunțat că se retrage din funcția publică după dezvăluirea e-mailurilor sale cu miliardarul Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie. Congresul american urmează să voteze marți publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.

Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, a emis luni o declarație în care își anunță retragerea din funcția publică, după ce e-mailurile sale cu Jeffrey Epstein au devenit publice.

„Sunt profund ruşinat de acţiunile mele şi recunosc durerea pe care au provocat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greşită de a continua comunicarea cu domnul Epstein”, a transmis Summers, potrivit The New York Times.

Documentele publicate săptămâna trecută arată că fostul demnitar american a continuat să comunice cu Epstein până în ziua dinaintea arestării acestuia în 2019, pentru trafic sexual cu minori.

Desecretizarea dosarelor Epstein ar putea detona scena politică din SUA

Marți, membrii Camerei Reprezentanților urmează să voteze asupra publicării integrale a dosarelor legate de Epstein, într-un demers cu implicații politice majore, inclusiv pentru președintele Donald Trump.

Măsura vine după anunțul Departamentului de Justiție al SUA privind deschiderea unei investigații asupra „implicării și relației” lui Epstein cu Trump, fostul președinte Bill Clinton și persoane influente din mediul financiar și tehnologic.

Investigația a fost intens cerută de Donald Trump, care a solicitat ca și Larry Summers, fondatorul LinkedIn Reid Hoffman și instituțiile financiare JP Morgan și Chase să fie anchetate.

„Epstein era democrat şi este problema democraţilor, nu a republicanilor! … Toţi ştiu despre el, nu vă pierdeţi timpul cu Trump. Am o ţară de condus!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Bill Clinton a negat în mod ferm că ar fi cunoscut sau acoperit activitățile criminale ale lui Epstein.

Cine este Larry Summers

Larry Summers are o carieră îndelungată în structurile de vârf ale Statelor Unite. El a fost secretar al Trezoreriei în administrația Clinton.

De asemenea, Summers a fost și director al Consiliului Economic Național sub administrația Barack Obama, președinte al Universității Harvard între 2001 și 2006 și profesor la aceeași instituție prestigioasă de învățământ din SUA.

Recomandarea autorului

Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”

Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”

Citește și

EXTERNE Care este povestea bărbatului care a stat 61 de zile într-un sicriu, îngropat de viu. Credea că acest lucru îl va face faimos și bogat
08:35
Care este povestea bărbatului care a stat 61 de zile într-un sicriu, îngropat de viu. Credea că acest lucru îl va face faimos și bogat
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce înseamnă pentru Ucraina căderea orașului Pokrovsk. Ștefan Popescu: O veste proastă care arată că războiul de uzură în care ne aflăm începe să pună la grea încercare resursele ucrainene
08:00
Ce înseamnă pentru Ucraina căderea orașului Pokrovsk. Ștefan Popescu: O veste proastă care arată că războiul de uzură în care ne aflăm începe să pună la grea încercare resursele ucrainene
RĂZBOI „Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
07:30
„Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
NEWS ALERT „Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
00:59
„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
SPORT Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență
23:03
Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență
EXTERNE Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda Mexicul și Columbia
22:19
Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda Mexicul și Columbia
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Inteligența Artificială a creat prima simulare a Căii Lactee cu 100 de miliarde de stele