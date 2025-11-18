Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat

Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard și fost secretar al Trezoreriei SUA, a anunțat că se retrage din funcția publică după dezvăluirea e-mailurilor sale cu miliardarul Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie. Congresul american urmează să voteze marți publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.

Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, a emis luni o declarație în care își anunță retragerea din funcția publică, după ce e-mailurile sale cu Jeffrey Epstein au devenit publice.

„Sunt profund ruşinat de acţiunile mele şi recunosc durerea pe care au provocat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greşită de a continua comunicarea cu domnul Epstein”, a transmis Summers, potrivit The New York Times.

Documentele publicate săptămâna trecută arată că fostul demnitar american a continuat să comunice cu Epstein până în ziua dinaintea arestării acestuia în 2019, pentru trafic sexual cu minori.

Desecretizarea dosarelor Epstein ar putea detona scena politică din SUA

Marți, membrii Camerei Reprezentanților urmează să voteze asupra publicării integrale a dosarelor legate de Epstein, într-un demers cu implicații politice majore, inclusiv pentru președintele Donald Trump.

Măsura vine după anunțul Departamentului de Justiție al SUA privind deschiderea unei investigații asupra „implicării și relației” lui Epstein cu Trump, fostul președinte Bill Clinton și persoane influente din mediul financiar și tehnologic.

Investigația a fost intens cerută de Donald Trump, care a solicitat ca și Larry Summers, fondatorul LinkedIn Reid Hoffman și instituțiile financiare JP Morgan și Chase să fie anchetate.

„Epstein era democrat şi este problema democraţilor, nu a republicanilor! … Toţi ştiu despre el, nu vă pierdeţi timpul cu Trump. Am o ţară de condus!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Bill Clinton a negat în mod ferm că ar fi cunoscut sau acoperit activitățile criminale ale lui Epstein.

Cine este Larry Summers

Larry Summers are o carieră îndelungată în structurile de vârf ale Statelor Unite. El a fost secretar al Trezoreriei în administrația Clinton.

De asemenea, Summers a fost și director al Consiliului Economic Național sub administrația Barack Obama, președinte al Universității Harvard între 2001 și 2006 și profesor la aceeași instituție prestigioasă de învățământ din SUA.

