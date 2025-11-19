Acord total după votul republicanilor: Congresul SUA va publica documentele de anchetă în cazul „EPSTEIN”

Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.

După luni de zile de luptă împotriva desecretizării dosarului, Donald Trump a renunțat la opoziția sa, iar acum datele anchetatorilor vor putea fi cunoscute de toată lumea, relatează Reuters.

Un singur vot împotrivă

La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată cu 427 de voturi pentru și unul împotrivă, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o rezoluție care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein.

Nu există, însă, nicio certitudine că liderul republican al majorității din Senat va organiza vreun vot acolo, subliniază AFP.

Conflictul public și tot mai acerb dintre republicani pe tema dosarelor „Epstein” a fracturat relațiile dintre Trump și unii dintre cei mai înfocați susținători ai săi.

Înainte de vot, aproximativ 20 de supraviețuitoare ale presupuselor abuzuri ale miliardarului Epstein s-au alăturat unui trio de aleși democrați și republicani în fața Capitoliului SUA pentru a cere publicarea înregistrărilor. Femeile țineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pentru prima dată pe Epstein, un afacerist din New York care a fost prieten cu unii dintre cei mai puternici oameni din țară.

Scandalul „Epstein” a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile, parțial pentru că a amplificat teoriile conspirației în fața propriilor susținători, comentează Reuters.

Mulți americani cred că Administrația Trump a mușamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice din SUA și a ascuns detaliile legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, petrecută într-o închisoare din Manhattan, în 2019.

Trump, iritat de întrebările jurnaliștilor

În ciuda schimbării poziției sale față de proiectul de lege, președintele republican rămâne furios din cauza atenției acordate cazului „Epstein”, adaugă Reuters. Marți, el a spus despre un reporter care a întrebat despre acest caz în Biroul Oval că este o persoană groaznică. În plus, Trump a afirmat că postului de televiziune ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să i se retragă licența.

