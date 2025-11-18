Prima pagină » Știri externe » Război între titani: George Soros este acuzat că vrea să „ucidă” platforma X a lui Elon Musk

Război între titani: George Soros este acuzat că vrea să „ucidă” platforma X a lui Elon Musk

18 nov. 2025, 16:35, Știri externe
Război între titani: George Soros este acuzat că vrea să „ucidă” platforma X a lui Elon Musk

Organizația filantropică finanțată de George Soros, Open Society Foundations (OSF), a donat o sumă mare de bani unui grup non-profit britanic care lucrează pentru a cenzura site-urile de știri conservatoare, dar și pentru a „ucide” platforma X a lui Elon Musk, scrie publicația The Washington Free Bacon.

Potrivit sursei citate, OSF a donat anul trecut 250.000 de dolari Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH) pentru „sprijin general”.

CCDH, sub pretextul stopării „răspândirii urii și dezinformării online”, a exercitat presiuni asupra investitorilor companiilor de social media pentru a cenzura presupusa „dezinformare” sau alte conținuturi pe care le consideră ofensatoare.

Organizația, fondată în 2018 de fostul agent al Partidului Laburist Imran Ahmed, a făcut presiuni și asupra companiilor de tehnologie pentru a retrage reclamele de pe site-urile Federalist și Daily Wire, din cauza unui conținut presupus rasist.

Musk vs. Soros

Subvenția de 250 de mii de dolari ar putea reînvia o lungă luptă pe care Musk a purtat-o ​​atât cu CCDH, cât și cu Soros.

Musk l-a acuzat pe Soros de „crime împotriva umanității” și de finanțarea grupurilor implicate în protestele violente din întreaga țară în acest an. A numit CCDH o „organizație criminală” și a spus că-i „urmărește” îndeaproape pe donatorii grupului, pentru că aceștia au intenția de a prejudicia finanțele platformei X.

Anul trecut, CCDH a organizat discret o campanie de „eliminare a Twitter-ului lui Musk” prin presarea agențiilor de publicitate să întrerupă legăturile cu compania, conform Racket News.

Deși CCDH a criticat majoritatea rețelelor de socializare pentru că nu au reușit să combată extremismul, organizația a fost deosebit de ostilă față de X de când Musk a achiziționat site-ul în octombrie 2022.

Musk, care s-a angajat să pună capăt cenzurii pe platformă, după achiziționarea site-ului, a dat în judecată CCDH în iulie 2023 din cauza unui raport al grupului care susținea că discursul instigator la ură a crescut pe X de la preluarea de către Musk.

