Mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru a cere salarii și pensii mai mari, însă protestul a fost oprit brutal de forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene. Nemulțumirea în țara lui Maduro crește pe fondul crizei economice severe.

Poliția din Venezuela a intervenit joi în forță împotriva protestatarilor din capitala Caracas, folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa aproximativ 2.000 de oameni care mărșăluiau spre palatul prezidențial Miraflores, scrie France24.com.

Demonstranții, în mare parte muncitori și pensionari, au ieșit în stradă pentru a cere majorări salariale și de pensii, în condițiile în care veniturile au rămas la un nivel extrem de scăzut în ultimii ani.

„Să mergem la Miraflores!” au scandat protestatarii, cerând creșteri reale ale salariilor, considerate insuficiente pentru a acoperi costurile de trai.

Forțele de ordine, echipate până în dinți de o intervenție în forță, au blocat accesul către centrul orașului și au intervenit brutal pentru a împiedica mulțimea să se apropie de sediul puterii executive, situat la câțiva kilometri distanță.

Sursa video – X/@nachomdeo

Protestele vin pe fondul unei nemulțumiri tot mai mare a populației față de situația economică din Venezuela, unde salariile au fost înghețate ani la rând, iar inflația a erodat drastic puterea de cumpărare. Totodată, sindicatele și muncitorii denunță salariile „de mizerie”, în condițiile în care economia țării a fost afectată de o criză profundă în ultimul deceniu.

Reacția șefei de la Caracas

În acest context, președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat o majorare salarială care ar urma să intre în vigoare la 1 mai, fără a preciza însă valoarea acesteia.

„Va fi o sumă responsabilă” care nu va genera o creștere bruscă a inflației, a declarat Delcy Rodríguez.

Totuși, lipsa unor detalii concrete a alimentat însă frustrarea oamenilor, care consideră că măsurile anunțate nu sunt suficiente pentru a face față costurilor ridicate de trai.

Protestele de ieri marchează o revenire a manifestațiilor de amploare în Venezuela, după o perioadă în care acțiunile de stradă au fost rare, pe fondul represiunilor din timpul regimului lui Nicolás Maduro.

Sursa video main – X/@AlertaMundoNews

Recomandarea autorului

Venezuela îi cere lui Trump relansarea relațiilor cu SUA. Delcy Rodriguez: „Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie”