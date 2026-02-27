Prima pagină » Știri externe » Venezuela îi cere lui Trump relansarea relațiilor cu SUA. Delcy Rodriguez: „Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie”

Mihai Tănase
27 feb. 2026, 07:39, Știri externe
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a transmis joi un mesaj direct președintelui Donald Trump, cerând ridicarea „blocadei și sancțiunilor” impuse țării sud-americane. Declarația vine la mai puțin de două luni după capturarea lui Nicolas Maduro într-o operațiune militară coordonată de Statele Unite.

După preluarea puterii în luna ianuarie, Rodriguez, fost vicepreședinte din anturajul lui Maduro, a inițiat o schimbare de direcție în relațiile dintre Caracas și Washington, relații care au fost întrerupte încă din anul 2019. Noul guvern interimar a deschis canale de dialog la nivel înalt cu administrația americană, scrie France24.com.

În acest context, Delcy Rodriguez s-a întâlnit cu șefa misiunii SUA în Venezuela, cu directorul CIA, cu șeful comandamentului militar american pentru America Latină și cu secretarul american pentru Energie, semnalând o relansare a cooperării bilaterale.

„Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie”, a declarat Rodriguez într-un discurs transmis joi de televiziunea de stat.

Petrolul venezuelean se află sub embargou american din 2019, însă în ultimele săptămâni Trezoreria SUA a emis licențe speciale care permit unor companii multinaționale să opereze în anumite condiții pe teritoriul Venezuelei.

După căderea lui Nicolás Maduro, Washingtonul și-a asumat un rol direct în gestionarea situației din Venezuela, stat care deține cele mai mari rezerve de țiței din lume.

Marți, în discursul despre Starea Uniunii, Donald Trump a salutat relația stabilită cu președinta interimară și a anunțat că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din Venezuela, descriind țara drept un „nou prieten și partener”.

„Președinte Trump, în calitate de prieteni, de parteneri, deschidem un nou program de cooperare cu Statele Unite”, a afirmat joi Rodriguez.

Sub presiunea americană, guvernul interimar a demarat reforme importante, în special în sectorul petrolier, deschizându-l către investiții private și adoptând o lege a amnistiei pentru eliberarea prizonierilor politici. Cu toate acestea, procesul de eliberare avansează lent. Potrivit ONG-ului Foro Penal, peste 560 de prizonieri politici se află în continuare în închisorile venezuelene.

