„Revoluția Flamingo” ia amploare în Albania. Protestatarii au distrus șantierul unui proiect de lux de la malul mării

Protestatarii albanezi au vandalizat și dărâmat un șantier de construcții din sudul țării în cadrul manifestațiilor de amploare numite „Revoluția Flamingo” îndreptate împotriva mega-proiectelor turistice de lux. Cu toate că șantierul atacat aparținea unui alt complex imobiliar de pe coastă și nu era direct deținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, furia publică s-a extins la nivel național.

Albanezii au dărâmat garduri, au răsturnat containere și au distrus barăcile ridicate temporar. Tensiunile au escaladat după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu buldozere pe plaje și paznici care foloseau sârmă ghimpată pentru a bloca accesul localnicilor la mare.

Valul de proteste din Albania a pornit după ce Jared Kushner și Ivanka Trump, prin firma de investiții Affinity Partners, au plănuit o investiție masivă de până la 4 miliarde de dolari în proiecte imobiliare în mica țară balcanică. Printre proiectele propuse se număra și transformarea insulei Sazan, o fostă bază militară izolată, într-un complex gigant cu mii de camere în zona protejată Vjosa-Narta.

Zona Vjosa-Narta este o lagună protejată extrem de sensibilă și casă pentru colonii mari de păsări flamingo, foci și locuri de cuibărit pentru țestoasele marine. În acest context, albanezii acuză guvernul de o lipsă totală de transparență și de atribuirea terenurilor către marii oligarhi și investitori străini.

Ceea ce a început inițial ca un protest ecologist s-a transformat rapid într-o revoltă anti-guvernamentală masivă. De-a lungul timpului au avut loc proteste cu peste 100.000 de oameni care au cerut demisia premierului socialist Edi Rama și abolirea corupției de la vârful guvernului.

În replică, prim-ministrul Edi Rama acuză că protestele sunt alimentate din exterior, iar Albania nu ar trebui să renunțe la asemenea proiecte de anvergură.