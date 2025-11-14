Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”

Prim-ministrul Slovaciei s-a certat cu elevii pe tema ajutorării Ucrainei. Tinerii s-au ridicat demonstrativ și au plecat.

La o întâlnire cu elevii de liceu, premierul Slovaciei a declarat că UE pregătește să investească o sumă de 140 de miliarde de euro „pentru continuarea războiului”.

Când tinerii au încercat să-l corecteze, premierul s-a enervat și i-a trimis… „la război”.

„Ei bine, dacă sunteți așa de eroi în tricourile voastre negre și susțineți atât de mult acest război, atunci mergeți acolo”, a spus Fico.

În acel moment, tinerii s-au ridicat deja și au început să iasă din sală. Unul dintre elevi avea un steag ucrainean.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare