Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”

14 nov. 2025, 18:42, Știri externe
Prim-ministrul Slovaciei s-a certat cu elevii pe tema ajutorării Ucrainei. Tinerii s-au ridicat demonstrativ și au plecat. 

La o întâlnire cu elevii de liceu, premierul Slovaciei a declarat că UE pregătește să investească o sumă de 140 de miliarde de euro „pentru continuarea războiului”.

Când tinerii au încercat să-l corecteze, premierul s-a enervat și i-a trimis… „la război”.

„Ei bine, dacă sunteți așa de eroi în tricourile voastre negre și susțineți atât de mult acest război, atunci mergeți acolo”,  a spus Fico.

În acel moment, tinerii s-au ridicat deja și au început să iasă din sală. Unul dintre elevi avea un steag ucrainean.

