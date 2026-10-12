Cercetătorii americani Robert Hall și Michael Woodford au câștigat luni Premiul Nobel pentru Economie pentru decenii de muncă în dezvoltarea unor modele pentru stabilitatea economiilor țărilor, care sunt utilizate în prezent în băncile centrale și ministerele de finanțe din întreaga lume.

„Cu ele [nr. modelele economice] suntem mai bine echipați pentru a face față șocurilor economice, cum ar fi crizele energetice sau schimbările bruște ale consumului gospodăriilor”, a declarat John Hassler, președintele Comitetului pentru Premiul pentru Științe Economice.

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Cei doi oameni de știință americani au dezvoltat modele economice care ajută la înțelegerea modului în care deciziile individuale și ale companiilor influențează economia în ansamblu și modul în care statul poate atenua consecințele crizelor. Astăzi, Woodford și Hall sunt citați de principalele bănci centrale ale lumii care, după o creștere a inflației generate de pandemia de COVID-19, se confruntă acum cu șocul energetic declanșat de războiul din Iran.

Una dintre principalele concluzii ale celor doi laureați este că economiile pot fi menținute la un nivel echilibrat doar luând în considerare milioanele de decizii luate la nivel micro de către gospodării.

„Autoritățile nu ar trebui să considere stabilizarea economiei ca pe un exercițiu realizat pur și simplu de oameni care acționează asupra ei, independent de ceea ce înțeleg oamenii din economie despre acest subiect”, a precizat Michael Woodford.

Robert Hall, fost consilier al Trezoreriei americane, al Departamentului de Justiție și al Consiliului Rezervei Federale a SUA, a ajuns la concluzia că deciziile gospodăriilor privind consumul sunt un indicator perfect al economiei. Woodford a arătat că, de asemenea, băncile centrale pot stimula sau suprima activitatea economică prin ajustarea ratelor dobânzilor, nu doar prin cantitatea de bani din circulație.

Astfel de concepte rămân fundamentale pentru sistemul bancar central de astăzi. Orientarea prospectivă a devenit deosebit de importantă după criza financiară din 2008, când ratele dobânzilor erau aproape de zero sau chiar negative, iar politica monetară standard părea să nu mai aibă resurse.

Premiul pentru economie, spre deosebire de celelalte premii Nobel, nu a fost prevăzut în testamentul lui Alfred Nobel, ci a fost înființat de Banca Centrală a Suediei în 1968, iar acordarea acestuia a început un an mai târziu. Valoarea premiului în acest an este de 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari. Premiul va fi acordat pe 10 decembrie, în ziua comemorării morții lui Alfred Nobel.