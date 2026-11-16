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Imagini hilare cu doi bărbați care și-au urcat caii într-un autobuz de transport public din Detroit

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Doi bărbați și-au urcat caii într-un autobuz public din Detroit, după ce unul dintre ei a susținut că animalul său este un animal de companie.

Incidentul a determinat departamentul de transport al orașului să anunțe instruiri suplimentare pentru șoferii de autobuz.

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„Imaginați-vă că sunteți în autobuz și îi vedeți pe acești tipi care urcă cu doi cai. Uitați-vă la filmarea cu șoferul care râde la oprirea în stație. Doi oameni sunt călare și îl întreabă pe unul din ei dacă calul este animal de asistență, la care, el îi răspunde „da”. Și  conduce caii prin ușa din față a autobuzului.”, a transmis CBS Miami.

Sursa Video: CBS Miami

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