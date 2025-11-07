Prima pagină » Știri externe » România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

Mihai Tănase
07 nov. 2025, 10:42, Știri externe
România și Polonia vor instala sistemul american Merops, o tehnologie de ultimă generație bazată pe inteligență artificială, capabilă să detecteze și să neutralizeze dronele rusești rapid și la costuri reduse. Amplasarea sistemelor face parte din strategia NATO de creare a unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, în contextul intensificării incursiunilor aeriene și a amenințărilor din partea Moscovei.

România și Polonia vor amplasa sistemul american Merops, o tehnologie avansată de apărare împotriva dronelor rusești, în contextul tot mai frecventelor incursiuni în spațiul aerian al NATO, potrivit unui articol publicat de The Washington Post.

Sistemul Merops, compact și mobil, poate fi montat pe un camion de dimensiuni medii și funcționează chiar și atunci când comunicațiile electronice sau prin satelit sunt perturbate.

Bazat pe inteligență artificială, Merops poate detecta, urmări și neutraliza dronele inamice, fiind considerat una dintre cele mai promițătoare inovații defensive din arsenalul NATO.

Pe lângă România și Polonia, Danemarca va adopta și ea sistemul Merops, într-un plan comun de întărire a apărării aeriene pe flancul estic al alianței, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Zeci de fragmente de drone rusești, găsite în România

Decizia de instalare a sistemelor Merops vine după o serie de incidente aeriene provocate de drone rusești în mai multe țări din NATO, inclusiv în România.

Reamintim că, de la începutul războiului din Ucraina, zeci de fragmente de drone rusești au fost găsite pe raza județului Tulcea, după ce rușii au bombardat porturile ucrainene aflate pe celălat mal al Dunării.

De asemenea reamintim că numai în luna septembrie, 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, determinând ridicarea de avioane F-16 pentru interceptare.

Recent, aeroporturile din Copenhaga, Berlin, Munchen și Bruxelles au fost închise temporar după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea pistelor și a bazelor militare din Belgia și Danemarca. Ultimul incident de acest fel s-a petrecut ieri, 06 noiembrie, când traficul aerian pe aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, din capitala Belgiei a fost suspendat după ce a fost identificată o dronă suspectă care survola zona.

„Ceea ce ne oferă acest sistem este o detectare extrem de exactă. El este capabil să depisteze dronele și să le doboare la un cost mult mai mic decât trimiterea unui avion F-35 cu o rachetă”, a explicat colonelul Mark McLellan, șef adjunct al Comandamentului Forțelor Terestre Aliate ale NATO.

Merops, sistemul anti-dronă

Sistemul Merops este conceput să contracareze dronele inamice folosind alte drone autonome, care pot fi controlate manual sau operate complet automat.

„Practic, Merops îndreaptă dronele împotriva altor drone, oferind comandanților timp să evalueze amenințarea și să decidă dacă este necesară intervenția”, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, din cadrul Comandamentului Forțelor Terestre Aliate.

Acesta a precizat că sistemul poate fi utilizat atât pentru apărarea infrastructurii strategice – aeroporturi, baze militare, rețele energetice –, cât și pentru protecția trupelor aflate pe teren.

„Merops oferă o fereastră de reacție esențială, permițând comandanților să decidă rapid dacă trebuie să intervină”, a adăugat Lowin.

Sistemul Merops a fost dezvoltat în Statele Unite cu sprijinul financiar al fostului CEO Google, Eric Schmidt, care a investit în compania producătoare. Atât investitorul, cât și producătorul mențin discreția publică, refuzând interviuri despre capacitățile tehnologice ale sistemului.

