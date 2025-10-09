FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse

Statele NATO discută despre un răspuns mai puternic la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale Rusiei, potrivit a patru oficiali NATO la curent cu discuțiile.

Scopul discuțiilor este creșterea costurilor plătite de Moscova pentru „războiul hibrid” și stabilirea de contramăsuri clare, după o serie de încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane ruse, notează Financial Times.

Discuțiile au fost initiate de un grup mic de state direct afectate, din prima linie de la granița cu Rusia, susținute de Franța și Marea Britanie.

După aceea, discuțiile s-au extins la un grup mai mare de state din alianța cu 32 de membri, au afirmat doi dintre oficiali.

Propunerile analizate de statele NATO

Propunerile includ înarmarea dronelor de supraveghere folosite pentru a colecta informații despre activitățile militare ruse și relaxarea regulilor pentru piloții care patrulează la granița de est, pentru a le permite să deschidă focul asupra avioanelor sau dronelor ruse.

O altă opțiune este organizarea de exerciții militare NATO la granița cu Rusia, în special în părțile mai îndepărtate și nepăzite ale frontierei.

Luna trecută președintele SUA Donald Trump a declarat că NATO ar trebui să deschidă focul asupra avioanelor rusești care intră pe teritoriul aliat.

Remarcile președintelui american au venit după o serie de provocări din partea rusă, inclusiv prima confruntare directă între avioanele NATO și dronele rusești de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.

Pe lângă acea confruntare în spațiul aerian polonez, dronele ruse au intrat și pe teritoriul românesc, iar avioane de luptă MiG au intrat în spațiul aerian eston.

Între timp, zeci de drone neidentificate au provocat perturbări masive pe aeroporturile din Belgia, Danemarca și Germania. Unii oficiali le-au atribuit aceluiași război hibrid al Moscovei care mai include atacuri cibernetice și tentative de sabotaj.

Simplificarea regulilor de angajare, o problemă urgentă

Doi dintre oficialii NATO au declarat că o problemă urgentă este simplificarea regulilor de angajare de-a lungul flancului estic.

Unele țări le cer piloților de vânătoare să aibă confirmarea vizuală a amenințărilor înainte de a deschide focul. Altele le permit piloților să deschidă focul pe baza datelor radar sau a pericolului perceput, în funcție de direcția sau viteza obiectului ostil.

Unele state fac presiuni pentru o poziție mai agresivă a NATO ca mijloc de descurajare, a declarat unul dintre oficiali. Alte state recomandă un răspuns mai conservator, având în vedere riscurile unei confruntări directe cu o putere nucleară precum Rusia.

„Există discuții active pe aceste probleme, cum să răspundem mai bine și mai eficient Rusiei”, a declarat un diplomat NATO, care a avertizat că discuțiile sunt încă într-o fază inițială.

Luna trecută, NATO a organizat ședințe de urgență de două ori, după incidentele din Polonia și Estonia, și a lansat “Santinela Estică” – o misiune de consolidare a apărării aeriane a statelor din prima linie.

Toți cei patru oficiali au avertizat că nu există un calendar sau o obligație de a conveni asupra vreunei schimbări de postură și că o schimbare poate să nu fie comunicată public.

Discuțiile NATO au loc în timp ce Uniunea Europeană se pregătește să ia propriile măsuri ca răspuns la provocările rusești. Printre acestea se numără limitarea călătoriilor în Europa ale diplomaților ruși și utilizarea fondurilor UE pentru a ajuta la instalarea de sisteme de apărare anti-drone.

Foto: Profimedia

