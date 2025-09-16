Rubio îndeamnă gruparea Hamas să accepte un ACORD de încetare a focului/ ISRAELUL continuă operațiunile în orașul Gaza

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a avertizat, marți, că gruparea islamistă militantă Hamas are la dispoziție doar câteva zile pentru a ajunge la un acord de încetare a focului cu Israelul, pe fondul intensificării operațiunilor pe teritoriul Fâșiei Gaza.

„Israelienii au început operațiunile acolo. Credem că avem o fereastră de timp foarte scurtă pentru a ajunge la un acord” cu mișcarea islamistă palestiniană, a declarat Rubio. „Nu ne-au mai rămas luni, ci probabil zile și poate săptămâni. Prima noastră opțiune este ca această situație să se încheie printr-o soluție negociată în care Hamas să spună: vom renunța la arme, nu vom mai reprezenta o amenințare”, a susținut înaltul diplomat american.

Secretarul de Stat a efectuat o vizită la Ierusalim, luni, pentru a se întâlni cu premierul Benjamin Netanyauhu și a reitera sprijinul Statelor Unite pentru noua ofensivă asupra orașului Gaza.

„Uneori, când ai de-a face cu un grup de sălbatici, precum Hamas, nu este posibil, dar sperăm că se va întâmpla”, a afirmat Rubio.

Israelul amenință că „nu va ceda” în fața grupării Hamas

Orașul Gaza a fost supus unor bombardamente intense în noaptea de luni spre marți, distrugând mai multe blocuri rezidențiale, potrivit cotidianului Le Temps.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat decizia Israelului de a-și continua ofensiva în Fâșia Gaza după aceste atacuri nocturne ale armatei la periferie și în orașul Gaza.

„Gaza arde. Armata israeliană lovește cu o mână de fier împotriva infrastructurii teroriste, iar militarii luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas. Nu vom ceda și nu vom da înapoi până când misiunea nu va fi finalizată”, a explicat Katz.

Foto: Profimedia

