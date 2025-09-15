Prima pagină » Știri externe » Tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, după BOMBARDAMENTE masive /Trump amenință grupul Hamas

16 sept. 2025, 00:58, Știri externe
Armata israeliană a intensificat, luni seară, bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, iar tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut grupului militant Hamas să elibereze imediat ostaticii.

Armata israeliană a bombardat masiv nordul Fâșiei Gaza, în special orașul Gaza, în cursul nopții de luni spre marți. Surse palestiniene au raportat cel puțin 40 de atacuri aeriene masive în doar 30 de minute, ceea ce a declanșat deplasări masive ale populației.

Bombardamentele au vizat zonele Sheikh Radwan, Al-Karama și Tel Al-Hawa, în zona de coastă a Fâșiei Gaza, conform site-ului Ynetnews.com și cotidianului The Times of Israel. Mii de civili palestinieni încearcă să fugă spre sudul Fâșiei Gaza pe principala șosea din zona de coastă.

Tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, în zona Al-Jalaa, unde au loc și atacuri cu elicoptere asupra pozițiilor grupului islamist Hamas.

Trump amenință grupul Hamas

În paralel, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat grupul islamist Hamas că folosește ostaticii israelieni ca scuturi umane.

”Tocmai am aflat din presă că grupul Hamas a mutat ostaticii pentru a-i folosi ca scuturi umane în contextul ofensivei terestre israeliene. Sper că liderii Hamas știu în ce se bagă prin acest lucru. Este o atrocitate!”, a afirmat Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Însă familiile ostaticilor israelieni au criticat vehement intensificarea ofensivei israeliene, care oricum generează divergențe în coaliția care susține Guvernul Benjamin Netanyahu.

”Este a 710-a noapte a ostaticilor în Gaza și ar putea fi ultima. Premierul Netanyahu sacrifică ostaticii pe altarul considerațiilor politice”, a acuzat Forumul Familiilor Ostaticilor.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 64.800 de morți și peste 165.000 de răniți.

Foto: Profimedia

