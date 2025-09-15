Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene 

Mai multe ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate.

Peste 80 de organizații, inclusiv Liga pentru Drepturile Omului și Oxfam, au publicat un raport intitulat „Comerțul cu coloniile ilegale: cum statele și companiile străine permit Israelului să își implementeze politica de colonizare ilegală”.

Campania lor vizează instituțiile care „prin menținerea activității lor comerciale care implică coloniile ilegale, contribuie direct la criza umanitară cauzată de ocupație prelungită a Israelului”.

Un exemplu oferit de ONG-uri este compania franceză Carrefour, ale cărui parteneriate comerciale în Israel „susțin direct economia coloniilor”, permițând vânzarea produselor sale în zonele respective. Un alt exemplu este producătorul britanic de echipamente JCB, ale cărui utilaje sunt folosite atât pentru distrugerea locuințelor palestiniene, cât și pentru construirea unor noi colonii ilegale.

Raportul vizează, totodată, băncile străine, precum grupul britanic Barclays, care finanțează activități comerciale, și compania germană Siemens.

ONG-urile se împotrivesc oricărei colaborări a instituțiilor UE cu noile colonii israeliene

ONG-urile au îndemnat „statele, în speciale cele din UE, să interzică în mod explicit activitățile comerciale cu coloniile israeliene, inclusiv furnizarea de servicii și efectuarea de investiții”, potrivit cotidianului Sud Ouest. De asemenea, ONG-urile cer ca băncilor și instituțiilor financiare să li se interzică „acordarea de împrumuturi și credite companiilor care beneficiază coloniile și care finanțează proiecte în cadrul acestora”.

Acest raport urmează celui care a fost prezentat în luna iulie Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de către Raportul Special al ONU pentru Teritoriile Palestiniene, Francesca Albanese. Intitulat „De la economia ocupației la economia genocidului”, acesta prezintă mecanismele corporatiste care susțin proiectul colonial al Israelului de strămutare și înlocuire a palestinienilor”.

Foto: Profimedia

