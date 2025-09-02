Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct

Compania rusă Gazprom a fost de acord cu o creștere a livrărilor de gaze către China prin intermediul unei conducte deja existente și a semnat un memorandum privind construirea vastei conducte Power of Siberia 2.

Deși creșterea livrărilor prin conducta deja existentă este una relativ modestă, prețurile pentru achiziția acestor gaze vor fi mai mici decât cele percepute cumpărătorilor europeni, au relatat agențiile de știri de stat din China, citate de Reuters.

Această mișcare vine în contextul în care Rusia încearcă să își extindă legăturile energetice cu China, cel mai mare partener comercial al său, după ce a pierdut o cotă semnificativă de piață în Europa din cauza sancțiunilor impuse în urma conflictului din Ucraina din 2022.

Gazprom și China National Petroleum Corporation au semnat un acord care privește creșterea livrărilor anuale de gaze rusești spre China, via conducta Power of Siberia, precum și prin așa-numita rută prin Extremul Orient. Acordurile dintre Gazprom și CNPC au fost semnate cu ocazia unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în China, care va participa miercuri la parada din piața Tiananmen.

Rusia și China își intensifică parteneriatul și în domeniul energetic

Directorul Gazprom, Alexei Miller, a declarat că grupul rus și CNPC au convenit să majoreze livrările de gaze până la 44 miliarde metri cubi pe an, de la 38 miliarde metri cubi pe an în prezent. De asemenea, cele două părți au căzut de acord să majoreze livrările de gaze via o conductă de gaze din Extremul Orient până la 12 miliarde metri cubi, de la 10 miliarde metri cubi. Miller a mai spus că a fost semnat un Memorandum obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea conductei Power of Siberia 2, precum și a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia.

„Gazprom și CNPC au semnat, de asemenea, azi un nou memorandum de cooperare strategică, care reflectă o nouă etapă a colaborării noastre cu CNPC”, a declarat Miller.

Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an și aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul și estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate și Moscova speră să redirecționeze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari, care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate

Sursa foto: Shutterstock