Prima pagină » Știri externe » Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct

Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct

Andrei Văcaru
02 sept. 2025, 17:14, Știri externe
Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct

Compania rusă Gazprom a fost de acord cu o creștere a livrărilor de gaze către China prin intermediul unei conducte deja existente și a semnat un memorandum privind construirea vastei conducte Power of Siberia 2.

Deși creșterea livrărilor prin conducta deja existentă este una relativ modestă, prețurile pentru achiziția acestor gaze vor fi mai mici decât cele percepute cumpărătorilor europeni, au relatat agențiile de știri de stat din China, citate de Reuters.

Această mișcare vine în contextul în care Rusia încearcă să își extindă legăturile energetice cu China, cel mai mare partener comercial al său, după ce a pierdut o cotă semnificativă de piață în Europa din cauza sancțiunilor impuse în urma conflictului din Ucraina din 2022.

Gazprom și China National Petroleum Corporation au semnat un acord care privește creșterea livrărilor anuale de gaze rusești spre China, via conducta Power of Siberia, precum și prin așa-numita rută prin Extremul Orient. Acordurile dintre Gazprom și CNPC au fost semnate cu ocazia unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în China, care va participa miercuri la parada din piața Tiananmen.

Rusia și China își intensifică parteneriatul și în domeniul energetic

Directorul Gazprom, Alexei Miller, a declarat că grupul rus și CNPC au convenit să majoreze livrările de gaze până la 44 miliarde metri cubi pe an, de la 38 miliarde metri cubi pe an în prezent. De asemenea, cele două părți au căzut de acord să majoreze livrările de gaze via o conductă de gaze din Extremul Orient până la 12 miliarde metri cubi, de la 10 miliarde metri cubi. Miller a mai spus că a fost semnat un Memorandum obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea conductei Power of Siberia 2, precum și a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia.

„Gazprom și CNPC au semnat, de asemenea, azi un nou memorandum de cooperare strategică, care reflectă o nouă etapă a colaborării noastre cu CNPC”, a declarat Miller.

Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an și aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul și estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate și Moscova speră să redirecționeze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari, care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
18:37
Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
EXTERNE Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial într-o atmosferă tensionată la nivel global
18:34
Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial într-o atmosferă tensionată la nivel global
EXTERNE După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
18:23
După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
EXTERNE Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza
17:32
Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza
EXTERNE Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii
16:58
Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii
EXTERNE Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski
16:32
Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului
VIDEO Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
18:22
Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
EMISIUNI Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
18:21
Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
VIDEO Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
18:14
Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
EMISIUNI Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
17:49
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
VIDEO Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
17:43
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
VIDEO Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”
17:40
Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”