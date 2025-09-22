Rusia ACUZĂ Estonia că ar fi mințit despre incursiunea unor aeronave ruse în spațiul său aerian doar pentru a amplifica tensiunile

Rusia a acuzat luni Estonia, stat membru NATO, că a susținut în mod fals că avioane militare rusești i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, spunând că autoritățile de la Tallinn nu au dovezi care să susțină afirmația.

De asemenea, Moscova spune că Estonia nu vrea altceva decât să amplifice tensiunile dintre Est și Vest. Răspunsul Moscovei, transmis prin intermediul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine după ce Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă, episod despre care oficialii occidentali au spus că a fost conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea statelor NATO, amintește Reuters.

Consiliul de Securitate al ONU discută această chestiune luni, iar consultările în temeiul Articolului 4 al NATO cu privire la incident, care a avut loc la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele, urmează să aibă loc marți.

Rusia contrazice Estonia

Întrebat despre acuzațiile Estoniei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Estonia de fals.

„Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare (pentru a-și susține afirmația). De aceea, considerăm că astfel de cuvinte sunt goale, nefondate și o continuare a unui model complet nechibzuit de escaladare a tensiunilor și de provocare a unei atmosfere de confruntare”, a declarat Peskov.

Peskov, care a menționat că Ministerul rus al Apărării a negat categoric acuzația estoniană, a declarat că piloții ruși au operat întotdeauna în conformitate cu dreptul internațional.

Sursa foto: Profimedia