Rusia amenință Danemarca pentru că sprijină PRODUCȚIA de combustibil a Ucrainei: Ne vom apăra interesele

12 sept. 2025, 17:20, Știri externe
Rusia va lua măsuri de retorsiune ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producția de combustibil pentru rachetele ucrainene, avertizează purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Reprezentanta diplomației ruse a reacționat la acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Kiev și Copenhaga privind producția de combustibil pentru noua rachetă cu rază lungă de acțiune a ucrainenilor, informează Reuters.

„Partea rusă va continua să apere cu fermitate și hotărâre interesele sale legitime. Nu vom face concesii la adresa securității naționale. Danemarca este ostilă prin acțiunile sale. Dacă aceste lucruri vor continua, există riscul unei escaladări a tensiunilor acumulate. Vor exista represalii, drept consecință”, a declarat Zaharova.

Anunțul privind construirea unei fabrici ucrainene de combustibil pentru rachete pe teritoriul danez a fost făcut în timpul vizitei la Copenhaga a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu liderii țărilor nordice și baltice pentru a cere mai mult sprijin pentru țara sa pe front.

Această nouă fabrică face parte din acordul semnat în urmă cu două luni între ucraineni și danezi, care stabilește înființarea unor societăți comune în industria de apărare

