Evgheni Ivanov, secretarul de stat și adjunct al ministrului rus de Externe condus de Serghei Lavrov, a declarat că votul din străinătate din cadrul alegerilor pentru Duma de Stat s-a desfășurat normal în ciuda unor „ingerințe externe”.

Campania orchestrată de opoziția extraparlamentară a eșuat, a raportat secretarul adjunct duminică seară. Partidele ruse care nu fac parte din Parlamentul Rusiei n-au reușit să blocheze secțiile de votare prin adunările masive plănuite să aibă loc în jurul orelor prânzului, potrivit TASS.

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„În timpul alegerilor din străinătate, am înregistrat diverse provocări și tentative ale unor extremiști de a perturba procesul de vot. Am asistat la așa-numite exit-poll-uri și la mitinguri de mică amploare; de ​​asemenea, ingerințele externe au provocat perturbări temporare în rețelele noastre informatice. Cu toate acestea, doresc să subliniez în mod special că toate aceste încercări ale detractorilor noștri de a compromite alegerile din străinătate nu și-au atins și nici nu-și vor atinge scopul”, a menționat el. „Doar un număr mic de persoane au răspuns apelurilor lor. Conform informațiilor mele, aceștia nu au reușit să creeze probleme serioase comisiilor electorale în nicio țară. Votul se desfășoară fără incidente la nivel mondial, cu respectarea deplină a legislației ruse în vigoare”, a adăugat adjunctul ministrului Lavrov.

Despre alegerile pentru Duma de Stat

Votarea în străinătate pentru alegerea deputaților în Duma de Stat a Rusiei s-a desfășurat între 18 și 20 septembrie. Pentru prima dată, locuitorii regiunilor ucrainene ocupate, Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, au participat la alegerile legislative pentru cmaera inferioară a parlamentului rus

Zece partide au luat parte la scrutin:

Partidul „Rusia Unită” Partidul Comunist al Federației Ruse Partidul Liberal-Democrat din Rusia Oameni Noi Rusia Dreaptă – Pentru Adevăr Partidul Pensionarilor pentru Justiție Socială Comuniștii Rusiei Rodina Partidul Democrației Directe Partidul Ecologist „Verzii”

De asemenea, au loc alegeri pentru instituțiile legislative regionale în 39 de entități constitutive ale Federației Ruse. În opt regiuni, liderii sunt aleși prin vot direct, iar în alte trei regiuni, aceștia sunt desemnați de parlamentele regionale. Alegerile regionale se duc pentru 23.000 de mandate în total.

Sursa Foto: Profimedia