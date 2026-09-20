Claudiu Manda, secretar general al PSD, acuză că Bolojan a rămas la guvernare în urma unei „înțelegeri secrete” cu George Simion

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține, într-un interviu la Antena 3, că premierul demis, Ilie Bolojan, a rămas la guvernare în urma unei înțelegeri secrete, care ar fi avut loc înainte de votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

Afirmațiile lui Manda au fost făcute ca o reacție la acuzațiile premierului desemnat, Siegfried Mureșan, care a acuzat, la rândul său, că PSD și AUR au instrumentalizat politic protestul ciobanilor din Piața Victoriei, desfășurat la 15 septembrie.

„Ce vreau să-i amintesc lui Siegfried este că domnul Bolojan stă la guvernare timp de patru luni, în urma unei înțelegeri secrete cu domnul Simion. Lucru pe care la momentul respectiv nu l-a spus și vorbesc despre momentul în care existau șanse ca Guvernul Veștea să fie învestit. Putem deduce că aveau o înțelegere pentru alegerile anticipate, sau aveau atunci”, a declarat Manda pentru sursa citată.

Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion

Amintim că la sfârșitul lunii iulie, după ce Guvernul Veștea nu a întrunit voturile necesare în parlament, premierul demis, Ilie Bolojan, a recunoscut că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion.

Bolojan nu a oferit detalii despre aceste întâlniri, dar a fost pus într-o situație jenantă: partidul pe care îl conduce a criticat în mod repetat AUR, acesta din urmă fiind catalogat drept „populist”, „naționalist”, chiar „extremist”.

Bolojan a precizat că asemenea întâlniri țin mai mult de funcția sa și mai puțin de opțiunile sale personale.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion de două ori. În condițiile în care, în plan parlamentar, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. Ține de respectul dintre oameni. A fost o discuție generală, legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a ținut să clarifice scurt Bolojan, la Digi24, întâlnirea cu Simion.

Siegfried Mureșan, noul premier desemnat din partea PNL-USR

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. La momentul desemnării nu exista o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, iar Mureșan a avut cele mai multe voturi.