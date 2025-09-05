Vladimir Putin NEAGĂ că economia Rusiei are probleme, cu toate că specialiștii susțin contrariul

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a negat vineri că economia țării sale stagnează, în ciuda unui raport al Băncii Centrale care sugerează că aceasta se află, din punct de vedere tehnic, în recesiune.

Într-un discurs susținut în fața unui forum economic organizat la Vladivostok, Putin a apărat utilizarea de către Banca Centrală a unor rate ale dobânzii foarte mari, în prezent la 18%, pentru a combate inflația, o poziție criticată aspru de oamenii de afaceri și bancheri, notează Reuters.

Un grafic publicat săptămâna aceasta într-un raport al băncii centrale a arătat că produsul intern brut al Rusiei s-a contractat timp de două trimestre consecutive, o definiție standard a ceea ce economiștii numesc recesiune tehnică.

Directorul general al Sberbank, German Gref, unul dintre cei mai puternici bancheri ai Rusiei, a declarat joi că economia se află în „stagnare tehnică” și că banca centrală trebuie să reducă ratele dobânzilor.

„Nu. El știe, suntem în contact constant cu el. Participă la multe dintre întâlnirile noastre, care se țin, inclusiv cele cu mine, cu Guvernul și cu banca centrală”, a spus Putin atunci când a fost întrebat dacă este de acord cu părerea lui Gref.

Economia rusă are probleme

Banca centrală a Rusiei nu a oferit detalii cu privire la graficul care arată două trimestre de scădere a PIB-ului. Agenția de statistică a estimat contracția PIB-ului la 0,6% în primul trimestru, raportat la cel anterior, dar nu a publicat încă date pentru trimestrul al doilea.

Nu există o definiție precisă pentru „stagnarea tehnică” la care se referă Gref. Agențiile de știri rusești au fost informate săptămâna aceasta că economia este proiectată să crească cu 1,2% în 2025, o încetinire bruscă față de nivelul de 4,3% avansat în 2024.

Reducerea creșterii economice și un deficit bugetar în creștere arată presiunea enormă la care este supusă economia Rusiei de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, mai notează sursa citată.

Putin a exclus noi majorări de impozite pentru a echilibra bugetul, dar a spus că Rusia are loc să-și mărească deficitul bugetar, deoarece povara datoriei rămâne scăzută.

