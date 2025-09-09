Rusia, China și Mongolia desfășoară primele exerciții comune de APĂRARE a frontierei/ Cele trei state își consolidează cooperarea strategică

China, Rusia și Mongolia au organizat primele exerciții comune de apărare a frontierei, a anunțat armata chineză, marți, evidențiind coordonarea strânsă în ceea ce privește securitatea între cele trei state vecine.

Exercițiul, numit „Cooperare în domeniul apărării frontierei – 2025”, a avut loc luni și marți într-o regiune de frontieră neidentificată, comună celor trei țări. Acesta a avut ca scop „consolidarea cooperării strategice dintre cele trei părți, îmbunătățirea capacității de a confrunta pericolele la adresa securității frontierelor și intensificarea încrederii reciproce”, conform comunicatului armatei chineze.

Demersurile au avut loc după o întâlnire trilaterală între președinții celor trei state, care s-a desfășurat săptămâna trecută la Beijing, la o zi după summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în cadrul căruia liderul chinez, Xi Jinping, a pledat pentru o nouă ordine economică și de securitate globală, potrivit agenției de presă Reuters. De asemenea, Xi Jinping a denunțat, luni, „mentalitatea specifică Războiului Rece” și „actele de intimidare” care sunt folosite la nivel mondial.

Mongolia nu a aderat la OCS

Liderului celei de-a doua economii mondiale a spus despre OCS că este un posibil model de multilateralism într-o perioadă de tensiuni geostrategice și comerciale.

Xi Jinping a pledat pentru o ordine mondială bazată pe dreptate, salutând „spiritul Shanghai”, pe fondul „turbulențelor și transformărilor” care de desfășoară la nivel mondial.

„Trebuie să ne opunem unei mentalități de Război Rece și unei confruntări a blocurilor comunitare, precum și actelor de intimidare”, a declarat președintele chinez.

Mongolia s-a abținut de la aderarea la OCS, alegând să fie stat neutru din 2004, în pofida faptului că India, Pakistanul și Iranul au devenit membre cu drepturi depline. China a continuat să îndemne Mongolia să devină membru al organizației.

