Schimburile de prizonieri au devenit o constantă rară într-un conflict dominat de atacuri și blocaje diplomatice. De această dată, sute de oameni s-au întors acasă după luni sau chiar ani de captivitate, unii dintre ei capturați încă din primele faze ale invaziei lansate de Rusia împotriva Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, printre cei reveniți în Ucraina se numără militari capturați în timpul bătăliei pentru Mariupol, precum și alții luați prizonieri la Centrala Nucleară de la Cernobîl și în mai multe regiuni, inclusiv Donețk, Herson, Sumî, Zaporojie, dar și în regiunea Kursk din Rusia.

Pe lângă militari, acordul a inclus și șapte civili, un detaliu care apare rar în astfel de schimburi .

Armistițiul de Paște

Schimbul a avut loc chiar înainte de o încetare temporară a focului anunțată de Vladimir Putin, programată să dureze aproximativ 32 de ore, de sâmbătă până duminică noaptea.

Kievul a transmis că va respecta pauza doar dacă partea rusă nu continuă atacurile. Contextul nu oferă totuși foarte multă încredere. În orele dinaintea armistițiului au fost raportate noi lovituri cu drone și rachete în mai multe regiuni.

Deși astfel de schimburi arată că există încă linii de comunicare deschise, ele nu schimbă situația generală. Discuțiile privind un acord de pace sunt în continuare blocate, în special din cauza disputelor teritoriale și a lipsei de încredere între cele două părți.