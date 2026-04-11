Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 175 de prizonieri de război. Când intră în vigoare armistițiul temporar

Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri, câte 175 de militari de fiecare parte, plus șapte civili, cu doar câteva ore înaintea unui armistițiu de Paște anunțat de Moscova. Operațiunea a fost mediată de Emiratele Arabe Unite și rămâne unul dintre puținele canale de comunicare funcționale între cele două tabere, în contextul unui război care continuă fără progrese reale pe front sau în negocieri.

Schimburile de prizonieri au devenit o constantă rară într-un conflict dominat de atacuri și blocaje diplomatice. De această dată, sute de oameni s-au întors acasă după luni sau chiar ani de captivitate, unii dintre ei capturați încă din primele faze ale invaziei lansate de Rusia împotriva Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, printre cei reveniți în Ucraina se numără militari capturați în timpul bătăliei pentru Mariupol, precum și alții luați prizonieri la Centrala Nucleară de la Cernobîl și în mai multe regiuni, inclusiv Donețk, Herson, Sumî, Zaporojie, dar și în regiunea Kursk din Rusia.

Pe lângă militari, acordul a inclus și șapte civili, un detaliu care apare rar în astfel de schimburi .

Schimbul a avut loc chiar înainte de o încetare temporară a focului anunțată de Vladimir Putin, programată să dureze aproximativ 32 de ore, de sâmbătă până duminică noaptea.

Kievul a transmis că va respecta pauza doar dacă partea rusă nu continuă atacurile. Contextul nu oferă totuși foarte multă încredere. În orele dinaintea armistițiului au fost raportate noi lovituri cu drone și rachete în mai multe regiuni.

Deși astfel de schimburi arată că există încă linii de comunicare deschise, ele nu schimbă situația generală. Discuțiile privind un acord de pace sunt în continuare blocate, în special din cauza disputelor teritoriale și a lipsei de încredere între cele două părți.

Atacuri rusești în valuri înainte de Paște, cu zeci de victime. Dronele ucrainene au atacat hubul petrolier strategic din Krasnodar

Război în Ucraina, ziua 1507. Budanov, principalul consilier al lui Zelenski, crede că se apropie un acord cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS „Pacea” de 32 de ore. Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina a început
18:53
„Pacea” de 32 de ore. Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina a început
CONTROVERSĂ Cât are de plătit un japonez care și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată timp de șapte ani
17:45
Cât are de plătit un japonez care și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată timp de șapte ani
FLASH NEWS Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat. A refuzat un acord cu autoritățile
17:17
Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat. A refuzat un acord cu autoritățile
CONTROVERSĂ Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
16:48
Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
FLASH NEWS Trump anunță că „un număr imens“ de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol și gaze
16:03
Trump anunță că „un număr imens“ de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol și gaze
FLASH NEWS Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Ce șanse are Orban să rămână la conducerea țării
15:18
Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Ce șanse are Orban să rămână la conducerea țării
Mediafax
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
O enigma neelucidată: Cum a ajuns Iancu Kalinderu confidentul regelui Carol I și omul cel mai influent din România?

