Rusia va opri livrările de țiței kazah către Germania prin conducta „Drujba”. Cum va fi afectată una dintre cele mai mari rafinării ale țării

Rusia urmează să oprească, de la 1 mai, exporturile de petrol provenit din Kazahstan către Germania prin conducta „Drujba”, au declarat, marți, trei surse din industrie pentru Reuters.

Sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului, au afirmat că un program ajustat de export al petrolului a fost transmis Kazahstanului și Germaniei.

O întrerupere a livrărilor din Kazahstan ar afecta și mai mult aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în contextul în care războiul din Iran perturbă livrările de energie din Orientul Mijlociu.

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania, prin conducta rusească „Drujba” au totalizat 2,146 milioane de tone metrice, adică aproximativ 43.000 de barili pe zi, în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 44% față de 2024, și 730.000 de tone în primul trimestru al anului 2026.

Potrivit Reuters, o oprire completă ar elimina aproximativ 17% din cele până la 12 milioane de tone de petrol prelucrate anual de rafinăria germană PCK – una dintre cele mai mari din țară –, situată în orașul Schwedt din nord-estul țării. Combustibilul provenit de aici alimentează 9 din 10 mașini din regiunea Berlin-Brandenburg.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are cunoștință de o măsură de oprire a exporturilor de petrol.

„Vom încerca să verificăm acest lucru”, a declarat Peskov reporterilor în cadrul unei conferințe telefonice zilnice.

Ministerul Energiei din Kazahstan și guvernul german nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Relațiile din domeniul energetic, în impas

Relațiile politice și comerciale ale Rusiei cu Germania au fost afectate de conflictul din Ucraina. Livrările de petrol rusesc au fost întrerupte după izbucnirea războiului, iar Berlinul a plasat sub administrare judiciară, în 2022, filialele locale ale celui mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft.

Kazahstanul furnizează petrol către PCK prin ramura nordică a conductei „Drujba”, care traversează Polonia, încă din 2023, însă livrările au fost întrerupte în repetate rânduri de atacurile cu drone ucrainene asupra porțiunii ruse a conductei.

Sursă galerie foto: PCK Raffinerie GmbH

