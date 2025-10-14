Șapte persoane au fost rănite și 50 de pacienți evacuați după ce Rusia a atacat principalul SPITAL din Harkiv

Forțele ruse au lansat un atac nocturn cu bombe planante și drone împotriva Harkivului, cel de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

Șapte persoane au fost rănite în timpul atacului asupra celui mai mare spital din oraș, a declarat un oficial ucrainean. 50 de pacienți au trebuit să fie evacuați.

Principalele ținte ale atacului au fost instalațiile energetice, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fără a oferi detalii despre ceea ce a fost lovit.

„În fiecare zi, în fiecare noapte, Rusia atacă centralele electrice, liniile electrice și instalațiile noastre de gaze naturale”, a scris Zelenski pe Telegram.

Liderul ucrainean a îndemnat țările străine să ajute la atenuarea atacurilor Rusiei, furnizând Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană.

Scădere bruscă a livrărilor de ajutor militar pentru Ucraina

Cele mai recente date privind ajutorul militar extern pentru Ucraina arată o scădere bruscă a livrărilor, notează Associated Press.

După ce în prima jumătate a anului 2025, ajutorul militar a depășit ceea ce a fost trimis între 2022-2024, în ciuda lipsei contribuțiilor americane, livrările din iulie și august au fost cu 43% mai mici față de prima jumătate a anului, conform Institutului Kiel din Germania, care monitorizează sprijinul acordat Ucrainei.

Zelenski urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington vineri.

Discuțiile sunt așteptate să se concentreze pe potențiala furnizare de către SUA Ucrainei de arme sofisticate cu rază lungă de acțiune.

Trump a avertizat Moscova că ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk.

În acest caz, rachetele Tomahawk ar fi arma cu cea mai lungă rază de acțiune din arsenalul Kievului și i-ar putea permite Ucrainei să atace ținte adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova, cu precizie.

Spre deosebire de dronele pe care Ucraina le-a folosit până acum pentru astfel de atacuri, Tomahawk-urile poartă un focos mult mai greu și sunt mai greu de interceptat, deoarece zboară la altitudine joasă pentru a evita apărarea aeriană.

Foto: Profimedia

