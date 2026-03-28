Sarah Mullally, declarație pe 27 martie 2026: „Acum este timpul să ne formăm un obicei care să ne ajute să trecem prin momentele dificile atuci când vor veni”.

Ea este prima femeie Arhiepiscop de Canterbury, oficial învestită în funcție în cadrul ceremoniei de pe 25 martie. A parcurs pe jos un pelerinaj de aproape 145 de km de la Catedrala Sfântul Paul la Canterbury înainte de ceremonie.

Cum s-a desfășurat ceremonia

Acompaniată de soțul ei, Sarah Mullally a urmat ruta Sfântului Thomas Becket, arhiepiscopul ucis în 1170 de cavalerii regelui Henry al II-lea.

Ceremonia s-a desfășurat cu ocazia Zilei de Buna Vestire. Evanghelia a fost citită în limba spaniolă. Un cor african a cântat în limba Ursu. Iar Sarah Mullally a devenit cel de-al 106-lea arhiepiscop.

A făcut jurământul pe Biblia Sfântului Ioan, nu pe tradiționalele Evanghelii din Canterbury. A fost o ceremonie care a îmbrățișat diversitatea, combinată cu tradiția și simbolismul.

„Sunt Sarah, servitoare a lui Iisus Cristos și am venit în căutarea Slavei lui Dumnezeu. Sunt trimisă ca arhiepiscop să vă servesc în proclamarea iubirii față de Cristos și să ne închinăm și să-l iubim cu suflet, inimă, minte și forță”.

Portret: S-a proclamat creștină de la 16 ani

Sarah Mullally s-a născut pe 26 martie 1962, în Woking, Anglia, într-o familie de clasă mijlocie cu încă patru copii. Ea a urmat studiile la Școala Winston Churchill și la Colegiul Woking Sixth Form. La vârsta de 16 ani s-a proclamat creștină a Bisericii Angliei.

A decis să devină asistentă medicală, dar a fost dificil fiindcă suferea de dislexie. Boala n-a oprit-o să urmeze studiile la South Bank Polytehnic (London South Bank University) și Colegiul Heythrop, Universitatea din Londra.

Cariera în sistemul medical

Pe durata studiilor, ea l-a cunoscut pe Eamonn Mullally (arhitect în tehnologia informației) și au mers în mod regulat la biserică. În 1987, cei doi s-au căsătorit și au făcut doi copii. Și-a început cariera la Serviciul Național de Sănătate, ca o asistentă medicală pentru pacienții bolnavi de cancer.

Ulterior, s-a angajat în administrația medicală și a devenit șef ofițerde îngrijire medicală la vârsta de 37 de ani. A fost cea mai tânără persoană numită în această funcție.

În 2005 a devenit Damă Comandor a Ordinului Imperiului Britanic, potrivit Britannica.

Calea religioasă

În 2001, a fost hirotonită și a slujib ca icar în Sf. Saviour’s Battersea Fields. A activat ca pastor independent. În 2004 a părăsit postul guvernamental pe care îl ocupase în 2004. A spus că „a fost cea mai importantă decizie pe care a luat-o vreodată”.

În 2012, Sarah Mullally a fost numită în funcția de trezorier al Catedralei Salisbury și a devenit episcop în dioceza de Exeter în 2015, a patra femeie episcop din istoria Bisericii Anglicane.

În 2018, a devenit prima femeie episcop din Londra. După un proces de selecție care a durat 11 luni, ea a fost numită cel de-al 106-lea arhiepiscop în octombrie 2025.

Sarrah Mullally schimbă fața Bisericii Angliei

În calitate de noul lider al Bisericii Angliei și Lord Spiritual, ea se declară susținătoare a comunității LGBTQ+ și a politicii pro-avort. Însă, a însemnat la moderație în privința femeilor vulnerabile.

Se opune eutanasiei și susține tratament îmbunătățit pentru bolnavii de cancer în stadiu terminal.

Ea va rămâne în funcție până în anul 2032, când va împlini vârsta de 70 de ani. Arhiepiscopia de Canterbury a fost înființată de către Augustine de Canterbury, „Apostolul englezilor” trimis de Papa Grigore cel Mare în 597.

Sursa Foto/Video: Biserica Angliei

