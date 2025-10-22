Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat pe 21 octombrie 2025 la închisoarea La Santé Prison din Paris, după ce a primit o condamnare de 5 ani cu executare.

Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, a fost condamnat pentru „conspirație criminală”. Este primul fost lider francez de la Philippe Pétain încoace care a ajuns în spatele gratiilor.

Condițiile din „celula prezidențială”

Fiind fost șef al statului francez, el a fost închis singur într-o celulă de 10 metri pătrați, cu un singur televizor, un pat și un birou fixat pe podea, un scaun din plastic, rafturi, o cabină de duș, o toaletă, o plită electrică și un frigider. El este păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate care vor fi staționați în celula alăturată, potrivit Le Monde.

Fostul președinte, în vârstă de 70 de ani, s-a apucat să scrie o carte și a solicitat o cerere de eliberare condiționată imediat după încarcerare. El speră să fie eliberat anticipat până la Crăciun. Deținuții din celulele învecinate l-au hărțuit cum l-au văzut escortat în celulă. I s-a făcut o fotografie și i-au fost luate amprentele digitale, fiindu-i atribuit și numărul de deținut. Prima zi în celulă a fost o experiență traumatizantă pentru fostul șef de stat republican.

Ce are voie să facă fostul președinte francez

Nu i s-a acordat niciun tratament preferențial. I s-a permis să ia cu el doar trei cărți. Nu are voie să posede un telefon mobil sau orice dispozitiv cu acces la internet. Va putea vorbi cu persoane apropiate doar printr-un telefon fix, la numere preînregistrate. Apelurile pot fi nelimitate, dar contra cost. El va avea dreptul la o oră de plimbare într-o curte împrejmuită cu gard.

Va avea acces la sala de sport și la bibliotecă. De asemenea, are dreptul la trei vizite pe săptămână. Marți, soția sa, Carla Bruni-Sarkozy, care a fost și prima doamnă a Franței, l-a vizitat. Se poate întâlni cu avocații săi fără restricții.

Nicolas Sarkozy, păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a luat decizia ca fostul președinte să fie păzit de doi ofițeri de securitate, „având în vedere statutul său și amenințările care planează” asupra sa.Cei doi ofițeri de poliție se află 24 de ore din 24 în apropierea celulei fostului președinte. Ei îi vor însoți pe agenții penitenciarului la fiecare ieșire din celulă.

Mulți deținuți au reacționat la sosirea lui Nicolas Sarkozy și i-au strigat numele, iar alții l-au înjurat. Pe tot parcursul nopții, președintele n-a putut închide un ochi fiindcă deținuții i-au cântat prin pereți.

„O să aibă parte de o detenție neplăcută”, a spus un deținut care s-a filmat în celula sa cu un telefon mobil.

„Toți prizonierii fac zgomot, țipă, bat în pereți (…)”, a afirmat unul dintre cei doi avocați ai săi, Jean-Michel Darrois.

Sindicatele gardienilor de închisoare au protestat împotriva prezenței poliției în interiorul închisorii. Nicolas Peyrin, din sindicatul CGT, a declarat că personalul de la La Santé este capabil să asigure siguranța deținuților.

„Nu aduc nicio valoare adăugată”, a declarat el pentru televiziunea BFM.

„Practic, ne spun că nu știm să ne facem treaba”, a precizat Wilfried Fonck, șeful unui alt sindicat al gardienilor de închisoare pentru radioul RTL.

„Astăzi avem doi civili în închisoare care nu ar trebui să se afle acolo și care nu știu cum funcționează sistemul. Nu am văzut niciodată așa ceva în 25 de ani de când lucrez în acest domeniu”, a protestat Fonck.

